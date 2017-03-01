 

Данные Госнефтефонда: в Азербайджане падает спрос на доллары

 

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в феврале 2017 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 258,4 миллиона долларов, сообщает фонд.

За два месяца 2017 года SOFAZ реализовал на валютных аукционах 543,4 миллиона долларов. Всего в 2016 году азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда около 4,92 миллиарда долларов.

Нефтяной фонд в 2017 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2017 год в размере 6,1 миллиарда манатов.

Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Аукционы проводятся два-три раза в неделю.

734 просмотров


Старости
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Наша погода
Сегодня 10° / 4°
2 Март 12° / 5°
3 Март 12° / 6°
4 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8483 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Данные Госнефтефонда: в Азербайджане падает спрос на доллары
Как воруют в азербайджанских банках Детали махинаций
Ильхам Алиев благодарит Пакистан за холодную войну с Арменией
Трамп перенес свой визит в Великобританию из-за опасения акций протеста
В Азербайджане освободили двух журналистов
«Настоящий полковник» добрался до Азербайджана приемная haqqin.az
Арестована жена кандидата в президенты Франции
Массовая драка в Баку: двое раненых
Главарь ИГИЛ обратился к сторонникам с прощальной речью
Синоптики предупреждают о тумане
Кремль о национализации сепаратистами предприятий Украины
Иранское телевидение закрасило декольте выступавшей на «Оскаре» Шарлиз Терон видео
На фронте прошел мониторинг
Памятник Мушвигу восстановят через месяц
Евродепутатов в наручниках доставят в Баку
Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства
Кобзон поддержал идею бойкотировать «Евровидение-2017»
Убийцу бакинской гадалки поймали в Газахе
Kapital Bank стал членом Ассоциации американских банков
В Баку обезврежена банда грабителей фото; видео
В Казахстане придадут официальный статус английскому языку
Эрдоган призвал исламский мир проявить решимость в вопросе Карабаха
Российская база в Армении поднята по сигналу «тревога»
ЧП на бакинском заводе: водитель упал в бетономешалку
Бои в Донбассе: украинская армия несет потери