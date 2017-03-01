Власти Турции могут отказать американским военным в доступе к авиабазе Инджирлик, если Вашингтон будет сотрудничать с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) и «Демократическим союзом» (PYD) в рамках операции против боевиков ИГИЛ в районе сирийской Ракки, сообщает Yeni Safak.

По данным источника, Анкара также рассматривает возможность закрытия воздушного пространства страны для авиации США.

При этом в ходе переговоров с Вашингтоном представители Турции заявили, что не будут возражать против участия в операции Свободной сирийской армии, а также арабского и курдского населения, проживающего в районе города.