 

Турция выдвинула ультиматум США из-за курдов

 

Власти Турции могут отказать американским военным в доступе к авиабазе Инджирлик, если Вашингтон будет сотрудничать с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) и «Демократическим союзом» (PYD) в рамках операции против боевиков ИГИЛ в районе сирийской Ракки, сообщает Yeni Safak.

По данным источника, Анкара также рассматривает возможность закрытия воздушного пространства страны для авиации США.

При этом в ходе переговоров с Вашингтоном представители Турции заявили, что не будут возражать против участия в операции Свободной сирийской армии, а также арабского и курдского населения, проживающего в районе города.

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