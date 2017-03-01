Франсуа Фийон — кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» — заявил, что продолжит участие в выборах, несмотря на все обвинения, а также получение повестки на допрос 15 марта. Об этом пишет Le Figaro.

«Я не буду сниматься с выборов. Я — кандидат», — подчеркнул он.

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Кандидат на пост президента Франции от правоцентристских сил Франсуа Фийон может отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет газета Figaro со ссылкой на источники в партии «Республиканцы».

При этом вопрос с преемником бывшего главы правительства еще не решен. По данным издания, Фийон готов предложить свое место другому экс-премьеру Алену Жюппе, но против этого выступает экс-президент страны Николя Саркози.

В среду судебные следователи вызвали Фийона на допрос по делу о трудоустройстве его супруги Пенелопы.

Ранее стало известно о срочной отмене запланированного на среду визита Фийона на знаменитую парижскую сельскохозяйственную выставку, которую ежегодно посещают политики всех уровней, включая главу государства.

Ожидается, что сегодня Фийон выступит перед журналистами. Некоторые наблюдатели отмечают, что в сложившихся условиях кандидат фактически лишен возможности нормально вести избирательную кампанию.