После вмешательства президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразившего свою крайнюю обеспокоенность и справедливый гнев в связи с беспримерным актом вандализма – разрушением памятника выдающемуся азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу, сегодня, 1 марта, на месте, где возвышался памятник, собрались госчиновники и архитекторы страны. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Министерства культуры и туризма.

В выездном заседании приняли участие начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов, глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев, член правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Касимзаде.

Совместно со специалистами различного профиля ими было принято решение о восстановлении памятника без каких-либо изменений в пяти метрах от прежнего места.

Начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры и туризма страны З.Султанов заявил о недопустимости сноса исторических построек и памятников культуры без согласования с соответствующими государственными органами, как того требует законодательство.

«Памятник разрушили. Мы здесь собрались для того, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить восстановление памятника. Монумент выдающемуся поэту М.Мушвигу будет поставлен чуть ближе к жилому дому. На территории также будут проведены работы по озеленению и благоустройству. Памятник будет восстановлен в течение месяца», - сказал З.Султанов.

Член правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Касимзаде также осудил снос памятника.

«Весьма странно, но в новом проекте не указано место, где будет стоять памятник. Считаю, что сейчас нам предложили неподходящее место. Действительно, представили проект по созданию большой площади, где в будущем будет установлен памятник М.Мушвигу. Но это невозможно, поскольку памятник по своим размерам должен быть установлен только в небольшом сквере. И вот теперь принято решение о восстановлении памятника на прежнем месте, но чуть ближе к зданию», - сказал в заключение Э.Касимзаде.

Таким образом, сегодняшнее выездное заседание чиновников еще раз наглядно показало, что разрушители памятника и думать не думали о его восстановлении. Во всяком случае, в новом проекте не указано место, где монумент будет установлен. Значит авторы так называемого «благоустройства района» просто решили избавиться от ненужного Микаила Мушвига. И только вмешательство президента Ильхама Алиева и представителей азербайджанской общественности спасло ситуацию и память о 29-летнем замечательном поэте, ставшем жертвой сталинских репрессий.