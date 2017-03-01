 

В Карабахе наказали армянских офицеров за коррупцию

 

Арестованы заместитель командира по тылу №-ской воинской части и начальник продовольственной службы одной из частей армянской армии, расположенных в оккупированном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

По расследуемому вторым гарнизонным следственным отделом СК РА уголовному делу заместителю командира по тылу №-ской воинской части армянской армии В.Петросяну и начальнику продовольственной службы Э.Алексаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 375 («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные во время военного положения, войны или в боевой обстановке») Уголовного кодекса РА.

В отношении них в качестве меры пресечения избран арест.

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