 

Нарядившийся Иисусом мужчина крестом пробил потолок в метро Видео

 

В кельнском метро неизвестный мужчина в образе Иисуса пробил потолок крестом. Ролик был опубликован 28 февраля на YouTube-канале Last FilmStar, передает Lenta.

На видео мужчина поднимается из подземки на эскалаторе с деревянным крестом, который застревает в потолке — «Иисус» нес его с собой на празднование кельнского карнавала «Фастнахт». Под смех зевак мужчине удается справиться с проблемой и сойти с эскалатора. «Карнавал принесет ему колоссальные мучения», — говорится в описании ролика.

«Фастнахт» — ежегодный праздник перед Великим постом, отмечаемый жителями города с 1823 года. В 2017 году празднование проходило с 23 февраля по 1 марта. Подобные мероприятия также проводятся в других городах на юго-западе Германии.

1189 просмотров


Старости
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Наша погода
Сегодня 10° / 4°
2 Март 12° / 5°
3 Март 12° / 6°
4 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8483 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

В Ереване готовятся к бомбежкам
Азербайджан признал зорхану иранским видом спорта Иранские источники
Пакистан поставит в Азербайджан и баллистические ракеты? наши итоги
Эльбай Касимзаде: «Мушвиг для нас важнее, чем какой-то ресторан»
Нарядившийся Иисусом мужчина крестом пробил потолок в метро Видео
В Карабахе наказали армянских офицеров за коррупцию
Чиновники собрались на месте уничтоженного Мушвига после заявления президента
Фийон продолжит участие в выборах президента Франции обновлено
Турция выдвинула ультиматум США из-за курдов
Данные Госнефтефонда: в Азербайджане падает спрос на доллары
Как воруют в азербайджанских банках Детали махинаций
Ильхам Алиев благодарит Пакистан за холодную войну с Арменией
Трамп перенес свой визит в Великобританию из-за опасения акций протеста
В Азербайджане освободили двух журналистов
«Настоящий полковник» добрался до Азербайджана приемная haqqin.az
Арестована жена кандидата в президенты Франции
Массовая драка в Баку: двое раненых
Главарь ИГИЛ обратился к сторонникам с прощальной речью
Синоптики предупреждают о тумане
Кремль о национализации сепаратистами предприятий Украины
Иранское телевидение закрасило декольте выступавшей на «Оскаре» Шарлиз Терон видео
На фронте прошел мониторинг
Памятник Мушвигу восстановят через месяц
Евродепутатов в наручниках доставят в Баку
Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства