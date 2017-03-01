Эльбай Касимзаде: «Мушвиг для нас важнее, чем какой-то ресторан»

«Я попросил представителей ОAО Azəravtoyol в течение двух недель восстановить памятник Микаилу Мушвигу. Все работы они проведут за свой счет, и памятник будет стоять на своем месте». Об этом haqqin.az сообщил председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Касимзаде.

По словам Касимзаде, он согласовал все вопросы с представителями Администрации президента, а также министром культуры и туризма Абульфазом Гараевым.

«В течение двух дней Минкультуры подготовит новый проект памятника, и он будет поставлен на лучшем месте. Правда, там находится ресторан, точнее, его летняя терраса. Но я прямо сказал: памятник Мушвигу для нас важнее, чем какой-то ресторан. И все согласились с моим мнением. Там будет разбит новый сквер, а памятник Мушвигу украсит это место», - отметил Касимзаде.

По его словам, жаль, что сотрудники ОAО Azəravtoyol благое дело по реконструкции дороги и парка, по глупости, обернули против себя. «Президент Ильхам Алиев поставил точку в этом вопросе, заявив, что все, кто разрушил памятник нашему великому поэту, должны быть наказаны», - сказал он.

Напомним, 26 февраля без согласования с Министерством культуры и туризма и Исполнительной властью города Баку ОAО Azəravtoyol разрушило памятник поэту Микаилу Мушвигу. Кроме того, были вырублены все деревья на прилегающей к памятнику территории.

Отметим, что вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил свою крайнюю обеспокоенность в связи с этим инцидентом и отдал распоряжение о всестороннем расследовании и наказании виновных.