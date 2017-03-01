 

Эльбай Касимзаде: «Мушвиг для нас важнее, чем какой-то ресторан»

Автор: Отдел информации 

«Я попросил представителей ОAО Azəravtoyol в течение двух недель восстановить памятник Микаилу Мушвигу. Все работы они проведут за свой счет, и памятник будет стоять на своем месте». Об этом haqqin.az сообщил председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Касимзаде.

По словам Касимзаде, он согласовал все вопросы с представителями Администрации президента, а также министром культуры и туризма Абульфазом Гараевым.  

«В течение двух дней Минкультуры подготовит новый проект памятника, и он будет поставлен на лучшем месте. Правда, там находится ресторан, точнее, его летняя терраса. Но я прямо сказал: памятник Мушвигу для нас важнее, чем какой-то ресторан. И все согласились с моим мнением. Там будет разбит новый сквер, а памятник Мушвигу украсит это место», - отметил Касимзаде.

По его словам, жаль, что сотрудники ОAО Azəravtoyol благое дело по реконструкции дороги и парка, по глупости, обернули против себя. «Президент Ильхам Алиев поставил точку в этом вопросе, заявив, что все, кто разрушил памятник нашему великому поэту, должны быть наказаны», - сказал он.

Напомним, 26 февраля без согласования с Министерством культуры и туризма и Исполнительной властью города Баку ОAО Azəravtoyol разрушило памятник поэту Микаилу Мушвигу. Кроме того, были вырублены все деревья на прилегающей к памятнику территории.

Отметим, что вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил свою крайнюю обеспокоенность в связи с этим инцидентом и отдал распоряжение о всестороннем расследовании и наказании виновных.

1454 просмотров


Старости
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Наша погода
Сегодня 10° / 4°
2 Март 12° / 5°
3 Март 12° / 6°
4 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8483 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

В Ереване готовятся к бомбежкам
Азербайджан признал зорхану иранским видом спорта Иранские источники
Пакистан поставит в Азербайджан и баллистические ракеты? наши итоги
Эльбай Касимзаде: «Мушвиг для нас важнее, чем какой-то ресторан»
Нарядившийся Иисусом мужчина крестом пробил потолок в метро Видео
В Карабахе наказали армянских офицеров за коррупцию
Чиновники собрались на месте уничтоженного Мушвига после заявления президента
Фийон продолжит участие в выборах президента Франции обновлено
Турция выдвинула ультиматум США из-за курдов
Данные Госнефтефонда: в Азербайджане падает спрос на доллары
Как воруют в азербайджанских банках Детали махинаций
Ильхам Алиев благодарит Пакистан за холодную войну с Арменией
Трамп перенес свой визит в Великобританию из-за опасения акций протеста
В Азербайджане освободили двух журналистов
«Настоящий полковник» добрался до Азербайджана приемная haqqin.az
Арестована жена кандидата в президенты Франции
Массовая драка в Баку: двое раненых
Главарь ИГИЛ обратился к сторонникам с прощальной речью
Синоптики предупреждают о тумане
Кремль о национализации сепаратистами предприятий Украины
Иранское телевидение закрасило декольте выступавшей на «Оскаре» Шарлиз Терон видео
На фронте прошел мониторинг
Памятник Мушвигу восстановят через месяц
Евродепутатов в наручниках доставят в Баку
Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства