В последние годы Пакистан значительно нарастил свою военную промышленность. В стране работают несколько научно-производственных учреждений, разрабатывающих новые образцы вооружения и военной техники. Кроме того ряд крупных компаний выпускает самую современную продукцию оборонного назначения по лицензиям иностранных государств. В связи с карабахским конфликтом некоторые виды производимого в Пакистане вооружения привлекли внимание военных кругов Азербайджана.

На встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с посетившим нашу страну премьер-министром Пакистана Мохаммадом Навазом Шарифом стороны обсудили, в том числе, и возможность поставок военной техники, заключив в итоге определенное соглашение. Глава Азербайджана и премьер Пакистана отметили важность для обеих стран подобного договора.

Артиллерийско-стрелковая промышленность представлена сегодня комплексом производств Pakistan Ordnance Factories (POF), выпускающим ряд видов такого вооружения и боеприпасов. На экспорт POF производит артиллерийские системы, минометы, боеприпасы к ним, авиационные бомбы, взрывчатые вещества. Завод по производству боеприпасов для тяжелой артиллерии (Heavy Artillery and Rocket Factory) изготавливает снаряды нескольких калибров, в том числе для систем реактивно-залпового огня.

Производственные мощности этого предприятия позволяют выпускать около 120 тыс. снарядов и 50 тыс. мин в год. Комплекс авиационных вооружений (Aviation Weapons Complex) осуществляет выпуск высокотехнологичных авиационных боеприпасов и систем. Ракетный завод «Карачи» занят производством управляемых ракет класса «поверхность – поверхность», а также производит ремонт всей выпускаемой техники.

В целом Пакистан за несколько лет по производству самого современного и разнообразного вооружения, вплоть до ядерных боеголовок, сумел обогнать Великобританию и Индию, став одним из ведущих поставщиков на мировом рынке оружия.

Азербайджанские кадровые военные, знающие цену добротному оружию на фронте, высоко отзываются о показателях пакистанской оборонной продукции. В отличном качестве произведенного в Пакистане оружия уверен и бывший начальник кафедры разведки Центра обучения Минобороны полковник Хатаи Бахышев.

«Пакистанская военная техника сегодня считается одной из самых качественных в мире. Эта страна является ядерной державой, и там мощно развита ракетная промышленность. Вне сомнений, пакистанское оружие способно навести ужас на врага», - высказал он свое мнение haqqin.az.

Х.Бахышев отметил, что пакистанские ракеты разрабатывались совместно с американскими и британскими компаниями, и аналога подобному оружию в СНГ нет. Исходя из этого, пакистано-азербайджанское соглашение о поставках такого вооружения в нашу страну можно только приветствовать, считает он.

А некоторое время назад пакистанское военное руководство предложило обеспечить ВВС Азербайджана истребителями JF-17 Thunder, для которых возможно использование боеприпасов как российского производства, так и из стран НАТО.

Не отказывает Исламабад и в продаже своих военных технологий. В недалеком будущем военно-промышленный комплекс Азербайджана собирается с помощью пакистанских коллег наладить производство собственных баллистических ракет, о чем недавно сообщил министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

Таким образом, пакистано-азербайджанское военное сотрудничество имеет серьезные перспективы.