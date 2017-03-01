«Азербайджан отказался от своих необоснованных претензий на то, что он является родиной вида спорта под названием зорхана», - сообщает иранское информационное агентство Mehr.

«В Иране вызвала волну опасений новость, опубликованная на официальном сайте Игр Исламской солидарности-2017, - пишет иранский ресурс, ссылаясь на Иранскую федерацию зорханы. – Национальный олимпийский комитет Ирана и другие организации обратились к Азербайджану с просьбой исправить вопиющую ошибку. После переписки сайт исправил ложную информацию и в описании к зорхане указал, что это – национальный вид спорта Ирана».

И действительно, вчера вечером на официальном сайте Исламиады (baku2017.com) в описании зорханы упоминалось, что это – национальный вид спорта Ирана. Сегодня днем предложение про Иран было убрано. Причем текст в англоязычной и азербайджаноязычной версиях сайта отличается. Для азербайджанских пользователей, помимо всего прочего, было написано, что «Зорхана согласно историческим фактам родилась 3 тысячи лет тому назад, а 700 лет назад азербайджанец Пурьяи Вели (Махмуд Ибн Вялиюддин) систематизировал ее». В английской версии этого предложения нет. Позднее его не стало и в азербайджанской версии.

Haqqin.az обратился за разъяснениями в пресс-службу Исламиады, но ответа не получил.

На Исламиаде соревнования по зорхане пройдут в «Кристалл Холле» с 20 по 22 мая.

В старину «зорханой» называли традиционную городскую спортивную арену, на которой проходили соревнования борцов - пехлеванов. «Зор» означает «сила», «хана» - «дом», то есть «дом силы».

До середины 20-го века зорхана была связана прежде всего с борьбой, и она породила похожие виды борьбы в Турции, Афганистане, Индии и других странах.

Самые ранние упоминания о об учениях и практике в зорханах встречаются у авторов эпохи Сефевидов. Это объясняет тесную связь зорханы с шиизмом. Зорхана процветала в эпоху правления династии Каджаров и достигла своего расцвета в 19-м веке. Зорхана была распространена в Гяндже, Шуше, Нахичеване, Ширване, Тебризе, Ардебиле, Серабе, Мараге, Хое и Урмии.

В начале 19-го века в Баку была создана школа зорханы, которую основал Шону Абдулла.

Традиционная арена для зорханы представляла собой здание, архитектура которого напоминала общественную баню, в непосредственной близости от которых они часто и находились. Главный зал зорханы находился чуть ниже земной поверхности, чтобы обеспечить постоянную температуру. В середине зорханы располагалась яма, глубиной в 1 м и длиной и шириной в 10 м.

Тренировки в зорханах начинались с танцевальных разминок, которые устраивались для подъема боевого духа и настроения. После этого начинались игры с тяжелыми предметами. В конце же занятий между пехлеванами шла борьба. В зорханах тренировалось от 20 до 25 человек. Для зрителей вокруг суфре отводились специальные места, во главе которого на высоте около метра располагался мюршюд – судья соревнований.

В зорхане присутствовал специальный человек, сардам, который сопровождал упражнения ритмической игрой на барабанах и персидской поэзией.

В Азербайджане игры на зорхане сопровождались творчеством трио музыкантов, играющих на кяманче, зурне и нагаре. Многие из этих мелодий на долгое время забылись. Однако музыка народного танца «джанги» до сих пор открывает многие соревнования по борьбе.

Закрытие бакинской зорханы в 1893 году было связано с тем, что чиновники царской России, опасаясь народных выступлений (в зорхане каждую ночь собиралось около 300 зрителей), стали запрещать общественные собрания

Со временем зорханы стали терять статус школ, обучающих военным приемам. Они превратились в памятники культуры. Так, в разных регионах Азербайджана появилась традиция во время народных гуляний, праздника Новруз и свадеб разыгрывать спектакли зорханы.