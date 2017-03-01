«Талибан» захватил целый регион Афганистана

Армия «Талибана» захватила регион Тала-ва-Барфак на северо-западе Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на Khaama Press.

По его данным, регион в провинции Баглан полностью перешел под контроль экстремистов после двух дней ожесточенных столкновений с силами безопасности Афганистана.

Ранее в Кабуле прогремела серия взрывов, в результате чего погибли не менее 15 человек, 35 получили ранения. Бойцы «Талибана» атаковали артиллерийское училище, полицейский участок и здание спецслужб в разных районах столицы.