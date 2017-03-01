 

Представьте себе: и в Баку врачи творят чудеса спасли 14-летнюю девочку

Автор: Отдел социума 

В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета 14-летней пациентке была проведена сложнейшая медицинская операциясообщает haqqin.az. Операцию провел заведующий отделением акушерства и гинекологии Тураб Джанбахышев.

Как оказалось, семья больной неоднократно обращалась за помощью как в местные, так и зарубежные клиники, например, турецкие, однако медики на операцию не решались.

Согласно истории болезни, последний год у пациентки каждый месяц в течение 3-5 дней регулярно наблюдались сильные боли, которые не сопровождались менструальными кровотечениями.

Во время диагностических исследований в клинике Азербайджанского медицинского университета был поставлен диагноз: врожденная аномалия влагалища (полное отсутствие или атрезия влагалища). Каждый месяц из-за отсутствия этого органа менструальная кровь вытекала не наружу, а посредством маточных труб поступала в брюшную полость, что сопровождалось сильнейшими болями.

По словам заведующего отделением акушерства и гинекологии Тураба Джанбахышева, такой порок развития встречается у одной из 10 тысяч новорожденных девочек. У пациенток наблюдается повышенный риск развития сердечных и почечных аномалий. К счастью, в данном случае у девочки других проблем со здоровьем не оказалось.

Операция, которая длилась около трех часов, прошла без осложнений. Медиками создано искусственное влагалище. При этом для предотвращения образования спаек во влагалище был временно вставлен полиэтиленовый баллон. Из-за недоразвития этого органа все прилегающие органы  мочевой пузырь и прямая кишка  фактически слиплись друг с другом. Однако благодаря большому опыту, накопленному хирургической бригадой, операция прошла успешно.

В дальнейшем, после достижения совершеннолетия, пациентке предстоит очередная операция по коррекции влагалища.

На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписалась из больницы.

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