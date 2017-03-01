Российские и израильские военные эксперты считают, что крупномасштабных военных столкновений в Карабахе не ожидается. Как заявил haqqin.az экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, никто не заинтересован в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

«И Турция, и Россия постараются погасить вспышки конфликта. Я категорически не согласен с мнением некоторых политологов, что карабахский конфликт перерастет в нечто похожее на Донбасс. Нет ничего общего с Донбассом. Думаю, посредники скоро выдвинут новые предложения по решению этого конфликта, и уровень напряженности спадет», — сказал он.

По словам же главного редактора российского журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Виктора Мураховского, по сравнению с другими локальными военными конфликтами на востоке Украины, в Сирии и Ираке, в нынешних боестолкновениях в Карабахе нет четкого намерения сторон начать крупномасштабную войну.

«Правда, локальные стычки возможны, но то, что они перерастут в полномасштабную войну, не верю. Кроме того, в этом не заинтересована Россия, которая как посредник использует все свои возможности, чтобы не допустить войны», — отметил Мураховский.