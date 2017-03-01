 

Экс-глава спецслужб Израиля: «Россия и Турция не допустят войны в Карабахе» эксклюзив

Автор: Отдел политики 

Российские и израильские военные эксперты считают, что крупномасштабных военных столкновений в Карабахе не ожидается. Как заявил haqqin.az экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, никто не заинтересован в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Яков Кедми

«И Турция, и Россия постараются погасить вспышки конфликта. Я категорически не согласен с мнением некоторых политологов, что карабахский конфликт перерастет в нечто похожее на Донбасс. Нет ничего общего с Донбассом. Думаю, посредники скоро выдвинут новые предложения по решению этого конфликта, и уровень напряженности спадет»,  сказал он.

По словам же главного редактора российского журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Виктора Мураховского, по сравнению с другими локальными военными конфликтами на востоке Украины, в Сирии и Ираке, в нынешних боестолкновениях в Карабахе нет четкого намерения сторон начать крупномасштабную войну.

«Правда, локальные стычки возможны, но то, что они перерастут в полномасштабную войну, не верю. Кроме того, в этом не заинтересована Россия, которая как посредник использует все свои возможности, чтобы не допустить войны»,  отметил Мураховский.

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