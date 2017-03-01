 

В Баку продолжается зеленый геноцид позиция Минэкологии

Автор: Рауф Керимли, собкор; фото: Авт. 

Рано или поздно, но самые пессимистичные прогнозы городских жителей, касающиеся вырубки деревьев и дальнейшей застройки освободившейся территории, сбываются. Еще в 2015 году haqqin.az сообщал о масштабном пожаре в Хатаинском районе Баку. Горел питомник, находящийся возле средней школы №269 между проспектом Гянджа и улице М.Хади.

Примечательно, что это был не первый пожар на данной территории. Тогда же местные жители заявили, что это очередная попытка избавиться от лесонасаждений с целью использовать территорию под застройку. Прошло два года, и прогноз, похоже, сбылся.

Вчера корреспонденты haqqin.az побывали на этой территории, где началась подготовка к масштабному строительству: вовсю работали экскаваторы, загружавшие грунтом КАМАЗы. Рабочие, признавшиеся, что здесь будет построен дом, попытались воспрепятствовать фотосъемке, но, тем не менее, нам удалось сделать несколько кадров.

Отреагировали и в Министерстве экологии и природных ресурсов, откуда направили свою группу для оценки ситуации. Выяснилось, что территория, на которой начались работы,  частная собственность.

Сотрудники ведомства, осмотрев питомник, сообщили корреспондентам haqqin.az, что на данный момент, несмотря на ведущиеся здесь работы, деревья не пострадали. В Минэкологии пообещали отслеживать ситуацию на месте стройки и в случае нарушений выписывать штрафы.

Удастся ли строителям, возводящим здание на территории питомника, ставшего частной собственностью, сохранить в целости и сохранности деревья? Вопрос, наверное, риторический.

Кстати, сегодня в Госкомитете по имущественным вопросам не удалось получить информацию о собственнике земли, на которой начинается строительство.

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