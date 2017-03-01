Рано или поздно, но самые пессимистичные прогнозы городских жителей, касающиеся вырубки деревьев и дальнейшей застройки освободившейся территории, сбываются. Еще в 2015 году haqqin.az сообщал о масштабном пожаре в Хатаинском районе Баку. Горел питомник, находящийся возле средней школы №269 между проспектом Гянджа и улице М.Хади.

Примечательно, что это был не первый пожар на данной территории. Тогда же местные жители заявили, что это очередная попытка избавиться от лесонасаждений с целью использовать территорию под застройку. Прошло два года, и прогноз, похоже, сбылся.

Вчера корреспонденты haqqin.az побывали на этой территории, где началась подготовка к масштабному строительству: вовсю работали экскаваторы, загружавшие грунтом КАМАЗы. Рабочие, признавшиеся, что здесь будет построен дом, попытались воспрепятствовать фотосъемке, но, тем не менее, нам удалось сделать несколько кадров.

Отреагировали и в Министерстве экологии и природных ресурсов, откуда направили свою группу для оценки ситуации. Выяснилось, что территория, на которой начались работы, — частная собственность.

Сотрудники ведомства, осмотрев питомник, сообщили корреспондентам haqqin.az, что на данный момент, несмотря на ведущиеся здесь работы, деревья не пострадали. В Минэкологии пообещали отслеживать ситуацию на месте стройки и в случае нарушений выписывать штрафы.

Удастся ли строителям, возводящим здание на территории питомника, ставшего частной собственностью, сохранить в целости и сохранности деревья? Вопрос, наверное, риторический.

Кстати, сегодня в Госкомитете по имущественным вопросам не удалось получить информацию о собственнике земли, на которой начинается строительство.