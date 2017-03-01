Трамп заговорил по-другому: «Мы будем противостоять государствам»

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками намерены противостоять государствам, которые несут угрозу соседям или нагнетают ситуацию в своем регионе. Такое заверение содержится в заявлении Госдепартамента США, распространенном по случаю первого обращения президента Дональда Трампа к Сенату и Палате представителей Конгресса США.

«Мы продолжим поддерживать политику и институты, которые обеспечивают безопасность американцев, включая крепкий Североатлантический альянс, в котором союзники выполняют свои обязательства, а также иммиграционные процессы, которые (будут подразумевать) проверки прибывающих в страну», - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что США «будут взаимодействовать со своими союзниками в деле противостояния государствам, которые угрожают своим соседям или дестабилизируют (ситуацию в своих) регионах».

Отметим, что нынешнее заявление американского президента вступает в противоречие с его предвыборной риторикой о невмешательстве в дела суверенных стран и примате «изоляционистской политики». Похоже, США планируют довольно активное вмешательство и сохраняют за собой право мирового арбитра.