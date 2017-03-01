«Повышение пенсионного возраста до 65 лет в Азербайджане стало бы преждевременным решением». Об этом haqqin.az сообщил экс-премьер-министр, депутат Милли Меджлиса, эксперт-экономист Али Масимли, комментируя информацию о том, что в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса внесено 98 поправок к закону «О трудовых пенсиях». В случае, если эти изменения будут приняты, пенсионерами будут считаться граждане, достигшие 65-летнего возраста, и начиная с этого года до 2021 года мужчинам будут повышать пенсионный возраст до 65 лет. Женщинам пенсионный возраст будут повышать до 2027 года.

По словам Масимли, при определении времени выхода на пенсию обычно ориентируются на два основных параметра: среднюю продолжительность жизни и уровень жизни в стране.

«Со времени последнего повышения пенсионного возраста для женщин с 57 до 60 и мужчин до 63 лет вышеотмеченные показатели в Азербайджане не изменились», — подчеркивает депутат.

Эксперт отмечает, что в тех европейских странах, где на пенсию уходят в 65 лет, средняя продолжительность жизни составляет более 80 лет.

«В Азербайджане этот показатель чуть более 70 лет (у мужчин — 69,6 года, у женщин — почти 76 лет — по данным ВОЗ). При этом авторы законопроекта отмечают, что в Азербайджане высокая продолжительность жизни после выхода на пенсию. Мне эти доводы кажутся очень сомнительными и не выдерживающими критики. Повысить пенсионный возраст можно только после того, как увеличится продолжительность и уровень жизни в стране», — сказал Масимли.

В свою очередь бывший замминистра экономики, известный эксперт Октай Ахвердиев не сомневается, что поправки, предусматривающие увеличение возраста выхода на заслуженный отдых, будут приняты Милли Меджлисом.

«Азербайджан идет на это потому, что правительство вынуждено ежегодно из бюджета выделять 1,5 млрд манатов Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ). Фонд самостоятельно в состоянии собрать только 60% всех обязательных выплат», — подчеркивает эксперт.

При этом, по словам Ахвердиева, в Азербайджане уже 1 млн 300 тысяч пенсионеров и людей, получающих социальное пособие. «Правительство поднимает пенсионный возраст, чтобы уменьшить трансферты из бюджета. Делается это плавно, в течение нескольких лет», — указывает экономист.

Однако Ахвердиева удивляет тот факт, что повышается и пенсионный возраст женщин, многие из которых имеют двойную нагрузку — работу и дом.

«Почему это не учитывается? Летчики, шахтеры могут раньше выйти на пенсию, а женщины отныне нет? Надо подумать о них. В СССР представительницы слабого пола уходили на заслуженный отдых на пять лет раньше мужчин, и это было справедливо. К тому же расчеты показывают, что приравнивание пенсионного возраста женщин к мужскому не сулит особых выигрышей бюджету, поскольку не все женщины, особенно в регионах страны, работают», — говорит Ахвердиев.

Да и в целом, по его словам, повышение пенсионного возраста не сильно поможет сократить трансферты из бюджета в ГФСЗ.

«Средний возраст населения Азербайджана растет, соответственно пенсионеров все равно будет больше. В целом по стране мы мало что выиграем. Однако у правительства другого выхода, кроме как оттягивать выход людей на заслуженный отдых, просто нет», — подчеркивает Октай Ахвердиев.