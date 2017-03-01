Занимаясь Азербайджаном с 2003 года, мне приходилось слушать два мнения по поводу азербайджанской модели власти.

Первое - "посмотрите, у нас как у всех" - политические династии есть в любой стране. Примеров действительно масса, и больше всего у лидера современной демократии в США - клан Кеннеди, династия Бушей, династия Клинтон, и так далее. Чем мы, в Азербайджане, хуже?

Действительно, это так. С определенной оговоркой, что масштаб династии Алиевых фактически совпадает с масштабом страны. Думаю, мало кто возразит, Гейдар Алиев был личностью союзного масштаба, далеко выходящей за пределы республики (заметим, он мог вывести СССР из кризиса распада). И его возвращение в "прокрустово ложе" Азербайджана действительно сократило пространство для политической игры оппонентов. Кроме того, политические игры уводили от задач инфраструктурного восстановления страны…

Второе, что приходилось слышать - это вариант самобичевания. Дескать, вы нас строго не судите, уважаемый, у нас тут такая вот семейственность и вообще монархия де-факто. Поэтому, как бы обобщая весь постсоветский опыт, мои собеседники утверждали - не нужны нам все эти формальности: парламент, политическая конкуренция, независимый суд. Нашему народу нужен вожак, и хватит уже тратить время и деньги на выборы. Из этого делается вывод, что "монархия - идеальная для нас (постсоветских демократий) форма государственного устройства"...

Оба мнения частично указывают на истину, но вводят в заблуждение, как полуправда.

Чтобы понять феномен азербайджанской власти, и то, в чём он близок к своим родовым аналогам в других постсоветских странах, включая Россию, нужно сделать небольшой исторический экскурс.

Какая система лучше?

Современное государство нам предлагает, то есть замыкает на себе, пять-шесть источников социальной власти. Если их определять по инструментам: военная, экономическая, культурно-идеологическая, политико-административная, бизнес-олигархическая (власть корпораций). Сюда нужно добавить власть субъектов медиа-информационного и развлекательного пространства. Такая схема в целом соответствует неовербианской модели, в частности, похожее найдем у социолога Майкла Манна.

Более того, в независимости от того, о какой стране мы говорим, на глобальном Востоке или Юге, если эта страна находится в поле трансформации по западной модели она описывается похожей схемой.

Теперь, давайте вспомним, что мы имели в Советском Союзе. Все эти описанные выше инструменты и субъекты власти были сконцентрированы и замыкались в руках партии - точнее небольшой группы партийной элиты в Москве и столицах республик. Можно было говорить о некотором самостоятельном влиянии силовиков: руководства КГБ СССР и Минобороны.

Вот и всё.

Другой власти, помимо этой системы рационально-идеологической бюрократии, не знали два, а то и три поколения. То есть наши отцы прожили полностью в данной системе. Наши деды, скорее всего её делали - принимали участие, либо пострадали от нее, даже если не были противниками. То есть никакой другой "хорошей" альтернативы наш с вами коллективный социально-культурный опыт не знал. Альтернатива была на уровне учебников истории, впечатлений от кратких командировок на Запад научных сотрудников, и в неких протопартийных программах, на уровне "за все хорошее, против всего плохого", с которыми стартовали все лидеры национальных движений Южного Кавказа на излете 1980-х.

Изменить природу власти - то есть представление о ней - нельзя за несколько лет. Нужны поколения. Транзит затягивается более чем на четверть века.

Но возникает вопрос - что же нам, так и остается жить в некоем транзите в неизвестное?

В каждой стране СНГ, на смену "коллективному хозяину" в лице лидеров КПСС пришла остро конкурентная форма неовотчинности нескольких соперничающих кланов или коалиций элит, как кому угодно. Процессы износа власти в период до построения новых вертикалей власти (усреднено для всей территории бывшего СССР - это период от 1992 до 1995 годов), настолько усилились, что теперь вспоминаются как "черные годы". В этом нет вины пропаганды. Так запомнил коллективный социальный опыт. Пропаганда лишь эксплуатирует эту память.

Этот период не мог закончится ничем иным, кроме как криминальным разделом, грабежом ресурсов и новыми массовыми восстаниями. Далее - распад государства на враждующие области, собственные группировки и зоны контроля внешних сил, особенно соседей, желающих половить рыбку в мутной воде…

Катастрофа возможна, и её риски нельзя отменить ни для какой системы - патримониальная власть имеет свой набор ограничений. Но дело в том, что никто еще не доказал, что она развивается хуже, особенно в стартовый отрезок времени, чем условная выборная демократия. Крах патримониальных стран типа Ливии или Туниса, на излете режимов личной власти, не доказывает ничего кроме эффективности сценариев насильственной смены режима. Теперь, постфактум, мы даже не можем быть уверены, что крах арабских стран произошел именно на этапе их неизбежного кризиса, когда система себя изжила. Было достаточно нормальных сценариев транзита власти и для Бен Али в Тунисе и для Хосни Мубарака в Египте.

А как мы тогда должны оценивать смены режима в выборных демократиях, в той же Киргизии, например? Когда каждый выборный цикл новый президент, новый курс внешней политики, очередная перетасовка элиты. Мы должны оценивать это как пример развития и подросткового кризиса молодой демократии?

Неизбежность сильной династии

Есть ли альтернатива бесконечным сменам декорации в рамках транзита? Теоретически, да. Она есть в виде системы неформальных элитных соглашений о взаимном неуничтожении.

Но она не работает на практике без ответственной и независимой от политики бюрократии. Печальный парадокс наших дней в том, что демократии без дисциплинированной и даже жесткой системы бюрократии - не существует в природе.

Возникает следующий вопрос - а кто будет устанавливать систему дисциплинированной бюрократии, если нет лидера?

Священник приходит к предпринимателю атеисту в поисках денег на храм. Тот спрашивает, - отец, докажи мне, что Вселенная создана в результате Творения и я пожертвую. Знаешь, сын мой, - отвечает священник, - если ты думаешь, что вселенная создана Большим взрывом, значит твой Майбах, создан на автозаводе в результате аналогичной акции.

Просто так, в результате "самоорганизации материи", бюрократия не собирается в работающую систему власти. Тем более на остатках прошлой. Нужен план. Нужен лидер. И система мотиваций.

Кроме того, лидер действительно замыкает на себе власть. И от того насколько умным и эффективным будет его планирование зависит не столько стабильность, сколько развитие страны.

Достаточно объективных показателей, чтобы увидеть, что Азербайджан, Россия, Казахстан, Узбекистан - то есть те страны, где был "найден" лидер, и удачное сочетание факторов власти - контроля и свободы - развиваются достаточно динамично. Естественно, в рамках тех объективных структур преимущественно сырьевых моделей, рамки которых трудно преодолеть. Однако способность экономической системы Азербайджана преодолевать кризисы в правление Алиева, показывает, что он способен увести страну от сырьевой доминанты. Это пожалуй, центральный вызов предстоящих десятилетий.

Главная слабость такой модели в том, что лидеру нужна опора. При ограничениях институтов и лишь относительной надежности аппарата власти, нужна опора на близкого человека. Скажем в России такую роль играл и играет Дмитрий Медведев, плюс ряд лиц из окружения Путина.

Родственные связи естественно заменяют необходимость поиска такого человека из ближнего круга. Поэтому, наблюдая интригу казахстанских кадровых передвижений, всегда было заметно, что достаточно влиятельную Даригу Назарбаеву - дочь национального лидера, выводят из под ударов конфликтов. При этом, мы знаем и обратную сторону дела - чем разветвленнее семья, тем больше может возникать неожиданных поворотов и схваток под ковром.

Пример с передачей власти от Ельцина к Путину чем-то напоминает передачу власти от Гейдара Алиева к Ильхаму Алиеву. Разница в том, что завещание "береги нашу страну" он оставил политическому наследнику, в котором возможно он представлял своего сына: так уж сложилось судьбой, что "роль сына" частично могла выполнить дочь - Татьяна Дьяченко, но лишь частично. Грядущие президентские выборы в России, скорее всего, станут ничем иным, как всенародным референдумом о безоговорочном доверии Владимиру Путину - этот тезис в последние дни так или иначе озвучивают все государственные СМИ. Положиться Путину не на кого, кроме как на сценарий с политическим наследником.

В этом смысле, Гейдару Алиеву было проще. Зато сложнее было нам, наблюдателям в 2003, и даже в 2004 году, понять, как справится Ильхам Гейдарович.

В потоке постсоветского транзита, династия, объективно, более выигрышный фактор, чем ее отсутствие. Причем это должна быть именно Династия с большой буквы, а не временщики, каковым оказался, например, Виктор Янукович, фактически разваливший страну на части и допустивший её сползание к гражданской войне. Династия это интеллектуальная, волевая и творческая сила.

Давайте говорить откровенно. Нынешний Азербайджан, это, прежде всего, детище династии Алиевых. Конкретно - плод усилий Гейдара Алиева и его сына Ильхама Гейдаровича, действующего президента. Семья Алиевых это не просто политический клан, как допустим, клан Кеннеди, являвшийся один из прочих в гигантской державе с триллиоными бюджетами, - это главный фактор успеха и состоятельности небольшого государства на Южном Кавказе, сумевшего за кратчайший исторический срок стать ведущим региональным лидером.

В лице Алиевых Азербайджан получил значительный запас прочности. Решение Ильхама Алиева летом прошлого года создать должность вице-президента, в определенной мере неизбежное. Неформально, находясь за пределами иерархий исполнительной власти, общественное мнение признает Мехрибан Алиеву вторым человеком в стране. У неё максимальные неформальные компетенции на международном уровне, репутация главного представителя культуры и ценностей Азербайджана. Она знает все проблемы развития социального и образовательного блока. Вместе с тем, во внутренней политике, она играет важную роль с точки зрения "смягчения жесткости" правления Ильхама Алиева. Это имиджевая роль имеет значение и внутри страны и во внешней политике. Поэтому, пост заполняет вакуум между формальным влиянием и фактическим положением вещей.

Зачем Азербайджану вице-президенты?

Должность первого вице-президента лишь первая в ряду последующих указов Ильхама Алиева. С появлением вице-президентов появляется больше возможностей для качественного управления сложными экономическим процессами: проблемами роста не сырьевых секторов; блокирования монополий и интересов олигархических групп; решения отдельных межведомственных задач, таких как приватизация в банковском и транспортном секторах, приватизация госкомпаний; развитие новых секторов на стыке нескольких ведомств (транспортная коммуникация, нефтехимия, сфера услуг, аграрные кластеры).

У аппарата вице-президентов появится возможность структурировать деятельность правительства и контролировать министерства по направлениям: промышленность и транспорт, аграрно-региональное развитие, социально-образовательная политика и так далее.

Должность вице-президента дает возможность сделать это "поверх" бюрократии правительства, в тоже время, не разрушая сложившийся кадровый баланс правительства и не расширяя кабинет за счет введения в него новых вице-премьеров.

Понятно, что "второй уровень" управления влечет за собой определенные риски забюрокрачивания, возможно возникнет проблема отбора части кадровых ресурсов из аппарата администрации президента, тем не менее, положительные моменты их могут перевесить.

Кто не рискует, тот проигрывает.

Какие риски заложены в решении с вице-президентом? Будут ли они реальные или теоретические, покажет время. Возможно возникнет проблема "раздвоения штаба". Риск такой есть, учитывая, что кадровый резерв вице-президента и президента могут в определенный момент не совпадать. Дело не в том, что несогласованно сработает машина управления, а в том, что когда появляются два официальных канала доступа к принятию решений, в том числе о кадровых назначениях, элита начнет метания. В данном случае, так случилось с дуумвиратом Медведев-Путин. Понятно, что дуумвират Алиевых имеет другие базовые характеристики: согласованность их действий уже отложена временем и личными, гораздо более глубокими отношениями внутри семьи, чем отношения просто между двумя политиками-друзьями. Но с появлением формального института власти - аппарата вице-президента, такие технико-политические риски игнорировать нельзя...

Проблема растущего спроса граждан на обновление в данной конфигурации власти будет оставаться открытой перед всеми будущими выборами, где успех вроде бы уже заложен на стороне четы Алиевых.

Каждая последующая избирательная кампания для азербайджанского дуумвирата должна становится референдумом не по отношению к персонам президента и вице-президента, а по отношению к предлагаемому ими курсу. Это бы сняло значительную часть возможных претензий со стороной образованного класса, ценящего свободу выбора.

Но это всегда легче сказать, чем сделать, ведь надо предложить что-то по-настоящему новое, помимо традиционных идеологических конструкций о патриотизме, социальном государстве и модернизации. Придется честно называть нерешенные проблемы, и обозначать пути их решения. Причем это не должно выглядеть как популистская демагогия.

Люди должны увидеть, что династия предлагает что-то реально неоднозначное - что-то, что приносит не только голоса, но реальное обновление жизни. Раньше это удавалось, поэтому оптимизм в отношении будущего остается.

Азербайджан - это сильное государство, но сила не статическая величина, она возникает в каждый конкретный момент времени, когда институты власти наполняются реальным содержанием, а полномочия эффективно реализуются в виде социальных благ. Тогда азербайджанцы будут считать, что они делают правильный и осознанный выбор поддерживая династию Алиевых.