 

Али Инсанов и на сей раз остался в тюрьме вечный узник

 

Решением Гарадагского районного суда Баку в среду, 1 марта, еще на месяц был продлен срок ареста экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова, сообщает "Радио Свобода".

Гарадагский районный суд рассмотрел представление прокурора о продлении срока ареста Али Инсанова. В итоге вынесено решение о продлении избранной в отношении экс-министра меры пресечения в виде ареста еще на один месяц. По словам адвоката Тогрула Багирова, сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу.

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

В отношении Али Инсанова 24 августа 2016 года было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

11 октября прошлого года Гарадагский районный суд Баку избрал в отношении Али Инсанова меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

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Али Инсанов и на сей раз остался в тюрьме вечный узник
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