В Москве появился "шариатский патруль"

Участник проекта "Стоп Хам" Ислам Исмаилов стал патрулировать улицы Москвы и выявлять курящих и употребляющих спиртное в общественных местах, передает Интерфакс.

В рамках нового проекта "Стоп Харам" ("харам" - запретные действия в исламе) он с единомышленниками следит, в частности, за порядком на Комсомольской площади, где расположены три вокзала.

Участники проекта подходят к нарушителям и увещевают их, записывая происходящее на камеру и выкладывая на YouTube.

"Сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют во всяком случае, нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы, пьют алкоголь, мешают людям, пугают. Мы приехали сюда для того, чтобы попытаться убедить их в будущем так не делать, призвать их к религии Аллаха и соблюдению норм общечеловеческой морали", - заявил Исмаилов.