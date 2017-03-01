Палестинец напал на израильтянина на Западном берегу реки Иордан

Палестинец ранил ножом израильтянина в одном из еврейских поселений Западного берега реки Иордан и был обезврежен ответным огнем, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

По данным военных, поселенец, несмотря на ранение, смог воспользоваться личным оружием для самообороны от палестинца, проникшего в его дом.

"Нападавший с ножом проник в поселение Тене-Омарим к югу от (города) Хеврона и, войдя в дом, ранил гражданское лицо. Тот открыл огонь по нападавшему и также ранил его", - сказано в сообщении.

Нападение произошло на фоне относительного затишья, установившегося в зоне палестино-израильского конфликта после многомесячной череды практически ежедневных арабских атак, жертвами которых стали порядка 40 человек и сотни получили ранения.