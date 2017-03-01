 

Молдова отзывает посла в России

 

Члены правительства Молдовы на заседании приняли решении отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша, передает РИА Новости.

Соответствующую инициативу озвучила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции страны Молдавии Даниела Морарь.

При это чиновница не пояснила, по какой причине решено отозвать дипломата.

Согласно местному законодательству, соответствующее распоряжение должен подписать президент Молдовы Игорь Додон.

Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года.

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