 

Генпрокуратура о резонансном убийстве в Баку

 

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел распространили совместное заявление в связи с убийством в Баку.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате совместных экстренных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенными сотрудниками органами внутренних дел и прокуратуры, было раскрыто убийство при невыясненных обстоятельствах, совершенное в Сураханском районе столицы.

Так, на основании информации, что 24 февраля в собственной квартире было обнаружено тело с признаками насильственной смерти жительницы поселка Говсаны Морозовой Анжелики Васильевны, оперативная следственная группа, состоящая из сотрудников прокуратуры и полиции при участии судмедэксперта провела осмотр места происшествия, собрала вещественные доказательства, сняла отпечатки пальцев и произвела другие необходимые следственные и процессуальные действия.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного Кодекса (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы, проведение следствия поручено Следственному управлению Бакинской городской прокуратуры.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли основательные подозрения, что убийство совершено знакомым убитой - Векиловым Натигом Джабраил оглу (1985 г.р.). Н.Векилов был задержан на территории Газахского района и привлечен к следствию.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия.

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