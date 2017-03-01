Заура Ахундова - в Исполком!

Кандидатура президента Федерации футзала Азербайджана Заура Ахундова выдвинута в качестве претендента в члены Исполнительного комитета АФФА, сообщает haqqin.az.

Выборы на единственное вакантное место в Исполкоме состоятся 16 марта на конференции АФФА. Согласно уставу, кандидатура должна быть выдвинута со стороны члена АФФА не позже, чем за 15 дней до конференции, что и было сделано.

Заур Ахундов был предложен в Исполком Общественным объединением «Отраслевые футбольные федерации».

Вакантное место в Исполкоме образовалось после смерти сотрудника Министерства молодежи и спорта Миркямиля Рагимова.

В выборах будут участвовать 12 делегатов, представляющих Отраслевые футбольные федерации.

На данный момент членами Исполкома АФФА являются: Ровнаг Абдуллаев (президент АФФА), Искендер Джавадов, Казбек Туаев (оба – от региональных футбольных федераций), Эльшад Насиров, Гурбан Гурбанов, Рауф Алиев, Вагиф Садыхов (все – от Профессиональной футбольной лиги), Махир Мамедов (от отраслевых футбольных федераций), Эльмар Мамедъяров и Фирудин Гурбанов (оба – от Общественной футбольной организации).