 

Standard & Poor's: «Азерэнержи» не будет повышать тарифы

 

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings не ожидает пересмотра азербайджанской электроэнергетической компанией ОАО «Азерэнержи» тарифов в 2017 году, отмечается в сообщении компании, передает Интерфакс.

«В декабре 2016 года компания «Азерэнержи» увеличила тарифы примерно на 33%, чтобы компенсировать 50%-ный рост цен на газ, приобретаемый у единственного поставщика топлива, компании SOCAR. Мы не ожидаем пересмотра тарифов в 2017 году», - сказано в сообщении.

S&P отмечает, что недавний рост тарифов не оказал влияния на финансовые результаты «Азерэнержи».

«Мы ожидаем, что операционная деятельность компании будет прибыльной, но деятельность в целом - убыточной, что связано со значительными финансовыми расходами и убытками от переоценки иностранной валюты», - говорится в сообщении.

1178 просмотров


Старости
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Наша погода
Сегодня 10° / 4°
2 Март 12° / 5°
3 Март 12° / 6°
4 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8483 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Мехрибан Алиева: "В течение всех этих лет я старалась оправдать ваше доверие"
Сирийская армия выбила боевиков ИГИЛ из цитадели Пальмиры
Россия и Сирия нанесли удар по арабской коалиции по ошибке
Standard & Poor's: «Азерэнержи» не будет повышать тарифы
Президент Татарстана: «Почему у нас не так, как в Баку?»
Погиб еще один армянский солдат
Заура Ахундова - в исполком!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на открытии детсада фото
Генпрокуратура о резонансном убийстве в Баку
В Карабахе убит армянский солдат
Молдова отзывает посла в России
Палестинец напал на израильтянина на Западном берегу реки Иордан
ДТП на трассе Алят – Астара фото
В Москве появился "шариатский патруль"
Центробанк резко увеличил валютные запасы
Али Инсанов и на сей раз остался в тюрьме вечный узник
Фактор династии: почему Азербайджану повезло наша аналитика
Экс-премьер и экс-замминистра против повышения пенсионного возраста наша трибуна
Трамп заговорил по-другому: «Мы будем противостоять государствам»
В Баку продолжается зеленый геноцид позиция Минэкологии
Экс-глава спецслужб Израиля: «Россия и Турция не допустят войны в Карабахе» эксклюзив
Представьте себе: и в Баку врачи творят чудеса спасли 14-летнюю девочку
Центробанк сохранил курс маната
Ильхам Алиев летит в Баку фото
Три суицида за один день