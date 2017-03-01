Командующий международной операцией против ИГИЛ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что российские и сирийские самолеты по ошибке нанесли удар по силам арабской коалиции, передает РИА Новости.

По его словам, удары были нанесены в окрестностях города Эль-Баб 28 февраля. Он добавил, что в результате ударов "были некоторые жертвы".

"Вчера российские самолеты и самолеты режима Асада бомбили некоторые деревни, которые, как мне кажется, по их представлениям находились в руках ИГИЛ. Но на самом деле это были некоторые подразделения сил арабской коалиции. Арабские силы увидели, что ИГИЛ ушла из этого района, и выдвинулись туда. Режим и Турция тоже продвигались там", — пояснил Таунсенд.

По его словам, ситуацию заметили американские военные советники, которые поддерживают арабские силы в этом районе. Американцы находились в 4-5 километрах от места происшествия, уточнил Таунсенд.

"Они увидели эти удары, и стало ясно, что удары обрушились на некоторые позиции Сирийской арабской коалиции. Было сделано несколько быстрых звонков по каналам, созданным для избежания конфликтов, и русские признали их и перестали там вести бомбардировку", — сказал Таунсенд.

"Это происходит ежедневно в эфире, хотя и не каждый день на местах. Так что, мы применили механизм по избежанию конфликтов, и он сработал", — пояснил американский генерал.

"Это очень сложная ситуация на поле битвы, где де-факто три армии и силы противника оказались вместе на одной территории. Это очень сложно и непросто", — заключил Таунсенд.