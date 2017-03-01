Сирийская армия выбила боевиков ИГИЛ из цитадели Пальмиры

Сирийская армия и союзные ей войска освободили историческую цитадель Пальмиры от боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Армия вернула контроль над цитаделью в Пальмире и горной грядой на юго-западе. Теперь готовимся к штурму города", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, террористы с боями отступили с высоты, где находится цитадель после того, как армия заняла высоты над городом.

Один из полевых командиров сообщил РИА Новости, что правительственные силы при поддержке ополчения уже установили полный огневой контроль над Пальмирой.