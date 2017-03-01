Мехрибан Алиева: "В течение всех этих лет я старалась оправдать ваше доверие"

"Очень рада, что наши встречи продолжаются. Как вы знаете, из-за того, что я назначена на новую должность, я должна приостановить свою деятельность в Милли Меджлисе Азербайджана. Я с 2005 года при вашей поддержке осуществляла деятельность в Милли Меджлисе трех созывов, работала депутатом. В течение всех этих 12 лет я старалась своей деятельностью оправдать ваше доверие. В то же время я с чувством большой гордости хочу отметить, что за этот период я всегда чувствовала ваши внимание, поддержку, любовь, уважение. Именно благодаря этому были реализованы достигнутые нами за эти годы успехи, достижения. Это является результатом именно нашей совместной деятельности, нашего единства", - сказала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на встрече с жителями поселка Тюркан, передает АзерТАдж.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила признательность всем жителям Хазарского района, верящим в нее людям.

"Я очень рада, что за эти годы мы проделали большую работу для развития Хазарского района, добились многих успехов. В поселках построены 42 новые школы, отремонтированы 24 детских сада, 16 домов-интернатов и школ-интернатов, реконструированы 10 спортивных, 28 культурных объектов, семь мечетей, дороги поселков, проложены газовые трубы, линии электропередачи. В целом проделана большая работа по развитию поселков.

Естественно, эта работа является составной частью проводимого в стране в целом процесса реформ, благоустройства и созидания. Но я, как депутат от Хазарского района, всегда старалась вместе с вами, наряду с крупномасштабными проектами, общаться с людьми, выслушивать их проблемы, делать все возможное для устранения беспокоящих их вопросов. Вновь хочу отметить, что ваши внимание, вера стали для меня основным источником силы.

Уверена, что мы и в дальнейшем продолжим нашу совместную деятельность. Я знаю, что Фонд развития Хазарского района продолжает свою деятельность. Я постоянно держу во внимании беспокоящие вас вопросы. Я стараюсь, чтобы беспокоящие вас вопросы были устранены. Я верю, что это наше единство будет продолжаться и в дальнейшем, и мы достигнем новых успехов. Эти годы очень ценны для меня. Основная причина этого заключается в том, что в каждый свой приезд, каждый раз общаясь с жителями Хазарского района, я чувствую вашу поддержку, уважение, веру. Здесь образовалась очень родная и дорогая атмосфера. За это я выражаю вам глубокую признательность", - сказала первый вице-президент.