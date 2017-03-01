 

Ученые из США впервые успешно заморозили и разморозили органы

 

Американские медики впервые смогли успешно разморозить кусочки замороженных тканей и органов, не повредив при этом клеток и межклеточной среды, используя наночастицы-"грелки" из оксида железа, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

"Нам впервые удалось показать, что мы можем взять крупные образцы биоматерии и быстро разморозить ее, не повреждая тканей, повышая температуру на сотни градусов за минуту. Подобные результаты радуют нас и позволяют надеяться, что в будущем мы сможем создать целые банки замороженных органов для трансплантации", — заявил Джон Бишоф (John Bischof) из университета Миннесоты в Миннеаполисе (США).

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