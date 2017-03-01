Госдеп США о поддержке «Южного газового коридора»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон всецело поддерживает проект «Южный газовый коридор». Об этом заявила исполняющая обязанности спецпосланника госсекратаря США Мэри Уорлик, выступая в Вашингтоне на конференции «США-Азербайджан», передает АПА.

По ее словам, США и впредь собираются поддерживать «Южный газовый коридор»: «Этот проект так же, как и ТАР, будет способствовать диверсификации источников поставок газа в Европу».

Другой представитель Госдепа Амос Хохштайн отметил, что официальный Вашингтон верит в успешную реализацию «Южного газового коридора».

«США являются одной из стран, первыми поддержавших этот проект», - сказал представитель Госдепа.