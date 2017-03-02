 

Британия предложила Украине помощь в проведении Евровидения

 

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британская сторона готова помочь Украине в проведении песенного конкурса «Евровидение – 2017», передает УНИАН.

«Я имел возможность поговорить с Виталием Кличко о том, что мы можем сделать, чтобы помочь предстоящему песенному конкурсу «Евровидение», который будет проводиться в Киеве», — сказал он.

Он также подчеркнул, что у Великобритании есть «известная история отсутствия побед» на «Евровидении» и пожелал успеха всем участникам конкурса.

390 просмотров


Старости
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
3 Март 12° / 6°
4 Март 13° / 6°
5 Март 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8483 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Сирийские армяне бегут из Еревана видео, армянские источники
Акиф Човдаров вернул потерпевшему 200 штук haqqin.az из зала суда
Постпред США в ООН: Трамп не боится бросить вызов России
Британия предложила Украине помощь в проведении Евровидения
Госдеп США о поддержке «Южного газового коридора»
Ученые из США впервые успешно заморозили и разморозили органы
Мехрибан Алиева прощается с Хазаром
Сирийская армия выбила боевиков ИГИЛ из цитадели Пальмиры
Россия и Сирия нанесли удар по арабской коалиции по ошибке
Standard & Poor's: «Азерэнержи» не будет повышать тарифы
Президент Татарстана: «Почему у нас не так, как в Баку?»
Погиб еще один армянский солдат
Заура Ахундова - в Исполком!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на открытии детсада фото
Генпрокуратура о резонансном убийстве в Баку
В Карабахе убит армянский солдат
Молдова отзывает посла в России
Палестинец напал на израильтянина на Западном берегу реки Иордан
ДТП на трассе Алят – Астара фото
В Москве появился "шариатский патруль"
Центробанк резко увеличил валютные запасы
Али Инсанов и на сей раз остался в тюрьме вечный узник
Фактор династии: почему Азербайджану повезло наша аналитика
Экс-премьер и экс-замминистра против повышения пенсионного возраста наша трибуна
Трамп заговорил по-другому: «Мы будем противостоять государствам»