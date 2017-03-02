Британия предложила Украине помощь в проведении Евровидения

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британская сторона готова помочь Украине в проведении песенного конкурса «Евровидение – 2017», передает УНИАН.

«Я имел возможность поговорить с Виталием Кличко о том, что мы можем сделать, чтобы помочь предстоящему песенному конкурсу «Евровидение», который будет проводиться в Киеве», — сказал он.

Он также подчеркнул, что у Великобритании есть «известная история отсутствия побед» на «Евровидении» и пожелал успеха всем участникам конкурса.