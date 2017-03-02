Постпред США в ООН: Трамп не боится бросить вызов России

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в интервью Al Jazeera заявила, что президент США Дональд Трамп и его администрация не боятся бросить вызов России на мировой арене.

«Мы отвечали России несколько раз за вещи, которые, как мы считаем, являются неправильными. Мы не боимся этого делать, и мы продолжим это делать, если посчитаем нужным», — сказала она.

При этом на вопрос о том, кем Россия является для США, другом или врагом, Хейли посчитала, что администрации не нужно, чтобы Москва была «тем или другим».

«Если мы сможем добиться того, чтобы Россия была с нами, это хорошо. Мы будем бросать им вызов, если увидим что-то не то», — добавила постпред США.

При этом Хейли подчеркнула, что расследование в отношении Трампа на наличие у него связей с Россией «пытаются провести... здесь, в Вашингтоне» и «если они хотят продолжить тратить силы на это, то пусть так и будет».