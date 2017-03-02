В здании Сабунчинского районного суда продолжается процесс по делу банды генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных.

На очередном заседании суд рассматривал показания свидетелей по эпизоду уголовного дела, связанному с потерпевшими Насибом Алиевым и Джахангиром Алышовым.

Напомним, что на прошлых заседаниях Дж.Алышов заявил, что в 2010 году его вызвали в МНБ и потребовали, чтобы он оформил 19 квартир на людей, которых ему укажут, и плюс к этому вручил сотрудникам ведомства 500 тысяч долларов. Все это у предпринимателя потребовали в счет долга его компаньона Насиба Алиева (также потерпевшего по этому делу).

Насиб Алиев между тем, осужден за мошенничество на 13 лет, пять из которых уже отсидел. В суд из исправительного учреждения №9, где он отбывает наказание, его доставляет конвой.

На прошлом заседании свидетель Рауф Султанов уже давал показания, однако участникам процесса не удалось провести перекрестный опрос свидетеля и потерпевшего Насиба Алиева. На этот раз адвокатом удалось это сделать, но ничего нового перекрестный опрос не дал. Потерпевший Насиб Алиев, как и на прошлых заседаниях, заявил, что он не очень осведомлен о рассматриваемых событиях. Он опять уверял суд, что не видел Рауфа Султанова при продаже торгового центра.

«Как это ты меня не видел?! Это был мой объект, как ты мог меня не видеть там?!», - возмутился Р.Султанов.

Но вскоре стало известно, что за неделю до продажи торгового центра на Дарнагюльском шоссе официально сменился его владелец.

И свидетель Рауф Султанов и потерпевший Насиб Алиев в один голос заявили, что они не знают, почему сотрудники МНБ распорядились передать квартиры свидетелю. И оба пытались свалить вину друг на друга.

Н.Алиев считает, что ответственность за то, что уже проданные квартиры были оформлены на новых владельцев, лежит на его компаньоне Дж. Алышове. Алышов же в свою очередь настаивал, что он специально ушел отпуск, в то время как квартиры переоформлялись на подставных людей, и все контракты в МНБ подписывал лично Насиб Алиев.

Затем дал показания шурин Насиба Алиева свидетель Эльчин Худиев, который заявил, что дал потерпевшему в долг 50 тысяч манатов.

«Я не знаю, кому Насиб отнес деньги, в какой орган – в прокуратуру, полицию или суд», - заявил свидетель.

«Суд – не орган», - одернул свидетеля судья Габиб Гасанов.

А вот на следствии свидетель Эльчин Худиев утверждал, что он не только знал, куда Насиб Алиев отнес деньги, но конкретно кому их вручил.

Адвокаты правомерно поинтересовались у свидетеля, когда он говорил правду: в суде или на следствии, на что Э.Худиев неожиданно признался, что во время следственных мероприятий он говорил чистую правду. Однако почему он лгал в суде, свидетель ответить не пожелал.

Далее по инициативе адвоката Садыха Расулова состоялся перекрестный допрос обвиняемого Акифа Човдарова и потерпевшего Джахангира Алышова.

Допрос отличался взаимными обвинениями. Правда, если подсудимый просто упрекал потерпевшего во лжи, то Джахангир Алышов осыпал бывшего генерала МНБ откровенными оскорблениями.

«Ты говоришь, что потратил на строительство рыбного хозяйства в Масазыре 1 миллион 317 тысяч, так ответь, откуда у тебя, задолжавшего каждой уличной собаке, такие деньги?», - вопрошал Човдаров.

Ответ на этот вопрос так и не прозвучал, поскольку стороны затеяли шумную перепалку, доказывая друг другу свою правоту.

Затем суд перешел к рассмотрению другого эпизода.

Потерпевший Ариф Гасанов в своих показаниях заявил, что в 1996 году основал компанию Texmarin Ltd, которая занималась ремонтом кораблей. Через некоторое время возглавлять предприятие он назначил Сахраба Аллахвердиева, а сам несколько удалился от дел. Однако спустя время фактический владелец TexmarinLtd обнаружил, что со счетов компании стали пропадать деньги. После аудиторской проверки выяснилось, что его компаньон Сахраб Аллахвердиев выводит деньги в офшоры.

Чтобы не потерять свои средства, Гасанов обратился в МНБ. Однако, по его словам, он попал из огня да в полымя: вместо того, чтобы помочь, полковник МНБ Физули Алиев (в настоящее время обвиняемый по другому делу – Ред.) потребовал от него 400 тысяч долларов, а после получения денег заявил, что с ним встретится еще один человек. Ну а потом по привычной схеме в кафе «Султан» обвиняемый Акиф Алиев стал настаивать, чтобы Гасанов принес деньги Човдарову.

«Генерал завтра уезжает. Ты принеси 100 тысяч манатов и 100 тысяч долларов», - потребовал сотрудник Човдарова.

Ариф Гасанов рассказал, что был вынужден снять деньги со своих банковских счетов и передать их сотрудникам МНБ.

Адвокат потерпевшего Исмаил Кенгерли внес дополнение, отметив, что 100 тысяч манатов и 100 тысяч долларов, которые Ариф Гасанов передал для Акифа Човдарова, ему уже вернули. Деньги потерпевшему передали близкие Акифа Човдарова.

Отметим, что это первый случай на этом процессе, когда обвиняемые признались в вымогательстве и полностью возместили причинённый ими ущерб.

Подтвердив слова защитника, Ариф Гасанов заявил, что у него нет никаких претензий к обвиняемому Акифу Алиеву и Акифу Човдарову (деньги ему вернули несколько дней назад), однако он требует, чтобы другие обвиняемые как участники преступного сообщества возместили причиненный ему моральный ущерб.

Затем дал показания сын потерпевшего Арифа Гасанова Гасан, утверждавший, что на него и его отца в МНБ оказывалось давление. Гасанов-младший показал, что он впервые увидел обвиняемого Акифа Алиева в здании МНБ, а позже сотрудники ведомства провели обыск у них дома, чем причинили их семье значительный материальный и моральный ущерб.

«Четверо или пятеро сотрудников МНБ пришли к нам домой, выломали все камеры и записывающее устройство DVR и забрали их с собой. Они также собрали все диски, карты памяти, которые были у нас дома. Эмэнбешники унесли даже те карты памяти, на которых были фотографии нашей семьи. Во время обыска моя жена и 14-летняя дочь были страшно напуганы, а я после этого перенес инсульт», - заявил сын потерпевшего.

Гасан Гасанов также потребовал возместить их семье моральный и материальный ущерб.

Другие потерпевшие по этому эпизоду заявили, что не имеют претензий к подсудимым. Сотрудники компании Texmarin Ltd Ализамин Рзаев и Эльшан Наджафов даже представили заявления, что у них нет претензий к обвиняемому Акифу Алиеву, которые были переданы судебной коллегии.

Очередное заседание суда состоится 6 марта.