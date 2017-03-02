Армянская редакция «Радио Свобода» (Азатутюн) разместила на YouTube видео, проливающее свет на то, почему сирийские армяне, покинувшие родные очаги из-за боевых действий и обосновавшиеся на исторической родине, теперь бегут и из Армении.

Из примерно тысячи армян, прибывших из Сирии, на сегодняшний день уже несколько десятков покинули страну, где, казалось бы, они воссоединились со своим народом, своей нацией. Даже воюющая, разрушенная Сирия оказалась для них не такой страшной, как Армения, которая, оказавшись самой настоящей чужбиной, «жарко обнимала, да только не любила». При поддержке организации «Ай тун» отправились они в далекую, холодную, но куда более обеспеченную, а главное, ответственную по отношению к беженцам страну.

Всего же, согласно информации, опубликованной на сайте «Ай тун», с 2014 года в Канаду переселись более 500 семей коренных армян.

Собравшиеся накануне вылета в Монреаль в ереванском аэропорту «Звартноц» сирийские армяне очень неохотно говорили о причинах, вынудивших их вновь сниматься с места, искать новое пристанище. По их лицам видно, что все они предпочитают побыстрее оказаться на Западе, а уж потом произносить что бы то ни было о «родной земле» и «соотечественниках». Тем не менее кое-кто из дважды беженцев все же решился ответить на вопросы «Азатутюн».

Переехавший в Армению с самого начала сирийской войны, оказался молодоженом - женился в Ереване всего за пару дней до отъезда, однако будущее только созданной семьи на исторической родине не представляет: и жить дорого, и зарплаты нет.

«Насколько известно, правительство Канады заботится о народе. Здесь же, в Армении, правительство только на словах утверждает, что помогает беженцам из Сирии. Это все вранье, а Грануш Акопян надо вообще выгнать с работы», - считает Арутюн, имея в виду нынешнего армянского министра диаспоры.

Между тем в доселе неведомом для них Монреале семью Арутюна уже ждут миграционные органы, пообещавшие выделить жилье и помочь найти работу. Необходимым условием для въезда в Канаду является наличие гаранта в стране.

«Мы едем в Монреаль, где гораздо легче найти работу. Думаю, найдем. У нас там родственники, которые выехали ранее – они нас встретят. И мы станем гражданами страны, согласно упрощенной процедуре. Лично мне очень хотелось остаться здесь, но нас фактически вынудили уехать», - вздыхает армянский беженец из Сирии.

Арутюн машет в сторону своих попутчиков по долгому путешествию из Сирии, в Армению, а теперь вот в Канаду. Все они, по его словам, оказались в Армении какими-то неприкаянными и никому не нужными. Самому Арутюну, казалось бы, повезло – он сразу стал работать в компании «Армянские проекты», но ему там не нравилось, и зарплата была грошовая. За три с половиной года пребывания в стране он все время пытался что-то изменить и в своей жизни, и в жизни страны. Участвовал в митингах и акциях протеста, однако все было зря. Армения, увы, ничего кроме разочарования не вызывала…

«Речь идет об элементарном быте, правительстве, законах. Законы вообще не работают. Кто-то на авто с элитными номерами 888 или 777 может тебя сбить, переехать и останется безнаказанным, а ты не сможешь даже ничего доказать. Обо всех безобразиях даже говорить не хочется… В общем-то здесь и все остальное происходит в этом же духе. Уезжаю, потому что всё это мне надоело!».

Парень переживает, но его матери, несомненно, еще сложнее сначала Аллепо, потом Армения, а теперь – за океан. Она пока и представить не может, какое будущее ее ждет, но едет вместе со всеми.

«Куда отправятся дети, туда и я за ними. Но поверьте, уезжаю очень неохотно, просто вынуждена. Вся моя жизнь прошла в Аллепо, там я оставила свой дом и все нажитое имущество. Оттуда мы сбежали от войны, отсюда мы опять бежим… и дальше что? Если сегодня скажут, что в Аллепо все нормально, я тут же вернусь туда, вернусь домой», - печально произносит пожилая женщина.

Петрос Киразян провожает сына, который уезжает в Канаду в надежде на везение, за лучшей, как говорится, жизнью. Оставаться в Армении, где власти буквально душат любое свободомыслие, обирают и разоряют любой бизнес, он больше не хочет. Отец надеется, что за границей у парня появится шанс добиться успеха, начать собственное дело.

«У меня здесь бизнес, ног доходов от него едва хватает на налоговые выплаты, аренду жилья и помещения под коммерческий объект. И ничто не предвещает, что когда-нибудь будем жить хоть чуточку лучше…», - жалуется Киразян.

В группе отъезжающих и 27-летний Саркис, по специальности токарь. Говорит, что за три года в Армении ему так и не удалось добиться чего-то существенного в своей жизни. А вот его знакомые в Канаде уверяют, что сразу по приезде он сможет выйти на работу.

«Я почти четыре года в Армении, и мне здесь так и не дали продвинуться, достичь чего-нибудь. Например, купить собственность, найти хорошую работу. Уже понял, что не смогу здесь жениться. Все уезжают, потому что никто не берет нас на работу. Устроиться здесь невозможно: русского языка не знаем, да и по-армянски говорим с акцентом. Я пытался заниматься бизнесом, но потратил 15, а товар продал всего за 14. Здесь никто не соблюдает законов!», - возмущается парень.

Алексан Куюмджян с женой и двумя детьми ждет своей очереди на регистрацию. Тоже простой мастеровой человек. Пока в Канаде ему ничего не обещают, однако он уверен, что там ему помогут.

«Что поделать, начнем, как и здесь, с нуля. После трех лет пребывания в Армении мы поняли, что нас здесь, к сожалению, ничего не ждет…».

Развернувшая свою деятельность в Канаде организация «Ай тун» между тем на своей страничке в фейсбуке предупреждает, что заявления от сирийских армян на переселение по спонсорской программе больше не принимаются. А в отделе по сирийским беженцам Министерства диаспоры Армении даже не располагают сведениями о реальном числе сирийских армян, перебравшихся в Канаду за последние три года.