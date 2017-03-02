Дагестанские власти представили на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект развития международного круизного судоходства по Каспийскому морю.

Новый проект предполагает создание девяти круизных маршрутов. Наиболее интересным из них представляется девятидневный круиз «Каспий - море дружбы» по маршруту Махачкала - Дербент - Баку - Энзели - Туркменбаши - Актау - Астрахань – Махачкала, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Кавказ.Реалии».

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, комментируя проект, отметил, что он представляет «значительный интерес как для населения самих прикаспийских государств, так и для многочисленных туристов из разных стран мира».

По словам руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башира Магомедова, в рамках данного проекта предусматривается развитие Махачкалинского морского торгового порта (ММТП), где планируется строительство гавани для круизных судов, яхт и катеров. Кроме того, на территории ММТП проектом предусмотрено строительство морского вокзала с пассажирооборотом 30 тысяч человек в год и максимальной вместимостью 300 человек, а также гостиничного комплекса.

Однако местные предприниматели, которые заняты в сфере туризма, не разделяют оптимизма чиновника. Руководитель турпроекта «Martytravel» Яна Мартиросова уверена, что туристов в Дагестане интересует прежде всего этническое многообразие. Морское побережье их мало волнует.

«Делать акцент на море, по-моему, неправильно, - заявила она «Кавказ.Реалии». - Мы не можем соперничать с другими побережьями, поскольку у нас нет сервиса, инфраструктуры. Каспий проигрывает той же Турции, где недорого и хорошо обслуживают», - говорит она.

Соглашается с Мартиросовой и публицист Саид Ниналалов - выходец из села Кубачи, которое известно производством уникальных серебряных изделий. Он изучает возможности этнотуризма в родном селе. Скептически к «круизному проекту» относится и еще один бизнесмен, который не захотел называть свое имя, опасаясь реакции дагестанских властей. Он охарактеризовал проект как «маловероятный», не исключив, что деньги, которые будут на него выделены, осядут в карманах недобросовестных чиновников и подрядчиков.

Опрошенные эксперты подчеркивают, что развитие дагестанского туризма тормозит не только отсутствие сервиса, но и репутация региона, который у большинства потенциальных туристов ассоциируется с боевиками и контртеррористическими операциями. Поэтому говорить о международных проектах как минимум самонадеянно.