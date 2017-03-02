 

Разыскиваемый Азербайджаном евродепутат был пойман пьяным за рулем

Автор: Отдел информации 

Депутат Европарламента Франк Энгель, объявленный Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск, еще в 2012 году был пойман пьяным за рулем.

Его задержали в Люксембурге. В крови депутата было обнаружено 2,9 промилле алкоголя, что практически считается тяжелой степенью опьянения.

Суд вынес Энгелю, являющемуся членом Европарламента с 2009 года, следующий вердикт: два года испытательного срока и четыре месяца ограничения в вождении. Помимо этого, политик был оштрафован на 2000 евро.

Франк Энгель – один из активных проплаченных пособников армянского лобби. Он неоднократно незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана. Его последний приезд в Нагорный Карабах был связан с псевдореферендумом, проводимым сепаратистским режимом. По итогам этого визита Энгель, а также два других депутата Европарламента - Элени Теохарус (Кипр) и Яромир Штетина (Чехия) – были объявлены Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск.

Комментируя это, Энгель заявил, что «будет держаться подальше от таких стран, как Беларусь, чтобы не удостоиться участи Лапшина, и попытается выяснить и определить те страны, которые хотят угодить Азербайджану, чтобы заставить замолчать таких, как он».

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