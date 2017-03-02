Заур Ахундов: «Ильхам Алиев наградил меня, и это уже ответственность»

Президент Федерации футзала Азербайджана Заур Ахундов прокомментировал выдвижение своей кандидатуры в Исполнительный комитет АФФА, коснулся темы сборной Азербайджана и заявил о планах строительства футзальной академии.

«Для меня выдвижение в Исполком в новинку, - цитирует Заура Ахундова сайт АФФА. - Дополнительную ответственность на меня накладывает тот факт, что не так давно я был награжден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за заслуги в развитии неолимпийских видов спорта. У нас у всех одна цель – развитие футбола в Азербайджане, успехи национальных команд и клубов, проведение на высоком уровне соревнований, доверенных нам, развитие детского футбола и т.д. Это приоритеты АФФА, и мы будем продолжать работать в этом направлении».

Кандидатуру Заура Ахундова выдвинула Отраслевая футбольная федерация, в состав которой входит и Федерация футзала.

«Отраслевая футбольная федерация успешно выполняет свою работу под руководством Махира Мамедова, - продолжает он. - И АФФА, и Федерация максимально быстро решают возникающие проблемы. Есть и спортивные успехи. К примеру, сборная Азербайджана по пляжному футболу пробилась в европейский дивизион «А». А футзальная сборная четыре раза подряд пробилась в финальную стадию чемпионата Европы, а в прошлом году впервые сыграла на чемпионате мира. Наша национальная команда входит в первую десятку мирового рейтинга. Хотим улучшить эти результаты. Футзалу всегда уделялось должное внимание. Я на должности президента с 2008 года. За эти годы удалось выполнить определенную работу».

Заур Ахундов прокомментировал и отставку бывшего главного тренера сборной Азербайджана Милтиньо, который ушел со своего поста в январе.

«У его старшего сына были проблемы. Милтиньо беспокоился за него. В декабре проблема усугубилась. В результате бразильский специалист решил вернуться домой. Наш нынешний тренер (бывший игрок сборной Азербайджана Биро Жаде – haqqin.az) тоже профессионал. Он был помощником Милтиньо. Учитывая то, что у нас мало времени до отборочных игр чемпионата Европы, которые пройдут в Баку, мы остановили свой выбор на Биро Жаде. Он был умным игроком. До Азербайджана играл в России и Бразилии. У Биро Жаде огромный опыт. Предстоящие матчи станут для него экзаменом. Наша цель – занять в группе 1-е место и в пятый раз подряд попасть в финальную стадию чемпионата Европы. Планируем в качестве подготовки провести две товарищеские встречи – 29 и 30 марта против Молдовы в Баку.

Что касается соперников по группе, то сегодня в Европе нет слабых команд. Сборную Венгрии несколько лет тренирует бразильский тренер. Команда в прошлом году играла в финальной стадии чемпионата Европы. В Боснии тоже очень любят футзал. Албания же прошла через квалификационный этап. Все сборные мечтают попасть в финальную стадию, которая пройдет в следующем году в Словении. Приглашаем болельщиков поболеть за сборную Азербайджана 8, 9 и 11 апреля. Нельзя расслабляться, несмотря на то, что соперники не самые именитые».

Рассуждая о национальном первенстве и перспективах развития отечественного футзала, президент Федерации отметил, что в чемпионате Азербайджана есть интрига.

«Как минимум три команды ведут упорную борьбу. Всего в различных лигах у нас играют 45 футзальных коллективов. Если же говорить о региональных командах, то тут не все зависит от АФФА. Нужно, чтобы некоторые люди в районах были заинтересованы в создании клубов. Если они возьмут на себя хотя бы 10 процентов работы, остальные 90 процентов возьмут на себя АФФА и Федерация футзала.

Наше самое большое желание – создание футзальной академии. Мы будем обсуждать этот вопрос с руководством АФФА. Если получится, то это даст огромный толчок развитию футзала. Академия будет одновременно служить базой для национальной команды. Там планируется строительство нескольких залов и открытие секций для детей».