 

ПолБаку – безработные, а в рабочие никто идти не хочет

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Самой востребованной в столице Азербайджана является профессия рабочего, сообщили haqqin.az в Управлении занятости Баку. При этом, вакантные места есть в жилищно-эксплуатационных контора, различных учреждениях, но не в промышленности и не на строительных объектах. Зарплаты предлагаются невысокие, значительно ниже, чем в строительстве или нефтяной сфере.

На втором месте по востребованности оказались работники сферы облуживания: продавцы и официанты. Тут так же есть проблема, которая заключается в том, что работодатели прежде всего требуют квалицированных сотрудников, к примеру, умеющих работать на электронных весах и кассовом аппарате. От официантов и барменов ждут опыта работы в отелях, крупных торговых центрах, сетевых магазинах и т.д.

Интересно, что третьими по востребованности идут бухгалтеры и менеджеры. Видимо, поэтому в Баку так много курсов компьютерной бухгалтерии.

В Управлении сообщили, что потребности в профессиях, требующих высшего образования совсем немного, всего около 2% всех вакансий. Причем, часто работодатели выдвигают чрезмерно высокие требования. Поэтому, инженеры идут работать на низкоквалифицированную работу водителей или охранниками.

Для сравнения самыми востребованными профессиями в соседней России в 2016 году были рабочие специальности в сфере промышленного производства, далее IT-специалисты, профессии, связанные с ремонтом и дизайном.

В США лидируют инженеры-биомедики, затем консультанты по маркетингу, программные архитекторы.

В мире самыми нужными работниками считаются специалисты по инжинирингу, IT- специалисты и врачи.

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