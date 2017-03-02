 

Экс-госсекретарь Керри устроился экспертом

 

Бывший госсекретарь США Джон Керри отныне будет работать экспертом в вашингтонском Фонде Карнеги, сообщил президент организации Уильям Бернс, передает РИА Новости.

"Приверженность Джона Керри миру во всем мире отвечает миссии Фонда Карнеги", — отметил Бернс, который в свое время был подчиненным Керри и работал в должности заместителя госсекретаря. По его словам, сейчас опыт бывшего руководителя госдепартамента "необходим более чем когда бы то ни было".

Отмечается, что Керри будет фокусироваться на "решении конфликтов и на международных вызовах в сфере окружающей среды".

Керри сложил с себя полномочия госсекретаря 20 января 2017 года, когда администрация Барака Обамы передала бразды правления президенту Дональду Трампу.

164 просмотров


Старости
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
3 Март 12° / 6°
4 Март 13° / 7°
5 Март 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8483 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Экс-госсекретарь Керри устроился экспертом
ПолБаку – безработные, а в рабочие никто идти не хочет
Заур Ахундов: «Ильхам Алиев наградил меня, и это уже ответственность»
Разыскиваемый Азербайджаном евродепутат был пойман пьяным за рулем
Новая бредовая идея: круизы по Каспию новый проект
Сирийские армяне бегут из Еревана видео, армянские источники
Акиф Човдаров вернул потерпевшему 200 штук haqqin.az из зала суда
Постпред США в ООН: Трамп не боится бросить вызов России
Британия предложила Украине помощь в проведении Евровидения
Госдеп США о поддержке «Южного газового коридора»
Ученые из США впервые успешно заморозили и разморозили органы
Мехрибан Алиева прощается с Хазаром
Сирийская армия выбила боевиков ИГИЛ из цитадели Пальмиры
Россия и Сирия нанесли удар по арабской коалиции по ошибке
Standard & Poor's: «Азерэнержи» не будет повышать тарифы
Президент Татарстана: «Почему у нас не так, как в Баку?»
Погиб еще один армянский солдат
Заура Ахундова - в Исполком!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на открытии детсада фото
Генпрокуратура о резонансном убийстве в Баку
В Карабахе убит армянский солдат
Молдова отзывает посла в России
Палестинец напал на израильтянина на Западном берегу реки Иордан
ДТП на трассе Алят – Астара фото
В Москве появился "шариатский патруль"