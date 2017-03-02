Экс-госсекретарь Керри устроился экспертом

Бывший госсекретарь США Джон Керри отныне будет работать экспертом в вашингтонском Фонде Карнеги, сообщил президент организации Уильям Бернс, передает РИА Новости.

"Приверженность Джона Керри миру во всем мире отвечает миссии Фонда Карнеги", — отметил Бернс, который в свое время был подчиненным Керри и работал в должности заместителя госсекретаря. По его словам, сейчас опыт бывшего руководителя госдепартамента "необходим более чем когда бы то ни было".

Отмечается, что Керри будет фокусироваться на "решении конфликтов и на международных вызовах в сфере окружающей среды".

Керри сложил с себя полномочия госсекретаря 20 января 2017 года, когда администрация Барака Обамы передала бразды правления президенту Дональду Трампу.