Пенс не хочет встречаться с Путиным

Вице-президент США Майкл Пенс заявил в среду, что пока не планирует общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

В ходе интервью на телеканале Fox News ведущий напомнил, как в недавней беседе с президентом США Дональдом Трампом назвал Путина "убийцей". "Но я считаю, что вы должны пойти и поговорить с Путиным", - добавил он.

"С моей стороны таких планов нет", - ответил Пенс. При этом он подчеркнул "серьезную приверженность США НАТО".

"Две вещи являются правдой. Мы намерены возлагать ответственность на Россию за прекращение насилия в Украине. Но в то же время наш президент продолжает считать, что есть возможности для поиска общих основ с РФ, прежде всего в борьбе с "Исламским государством", - сказал Пенс.