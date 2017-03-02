и скрыл это под присягой

Новый генеральный прокурор США Джефф Сешнс дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком перед выборами президента. Об этом со ссылкой на источники в Минюсте сообщает The Washington Post.

Встречи, по данным источника, проходили в июле и сентябре 2016 года, когда Сешнс работал в комитете по вооруженным силам Сената. Причем в сентябре он принимал Кисляка в своем кабинете.

В январе, когда избранный президент Дональд Трамп предложил кандидатуру Сешнса на пост генпрокурора, того вызвали в Сенат для утверждения. Во время дискуссии Сешнса спросили, знает ли он о контактах кого-то из штаба Трампа с представителями России. Сешнс ответил, что ему об этом неизвестно.

На дополнительный вопрос о том, беседовал ли он с кем-то из России по поводу выборов в предвыборный период, Сешнс ответил одним словом «нет».

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси уже заявила, что Сешнс соврал под присягой, и призвала его подать заявление об отставке.

Сам Сешнс после публикации The Washington Post сказал, что «никогда не встречался с представителями России для обсуждения деталей предвыборной кампании».

«Я понятия не имею, о чем они пишут. Это ложь», — добавил генпрокурор.

В российском посольстве Интерфаксу отказались прокомментировать контакты с Сешнсом.