 

В Hürriyet сменили главреда после публикации о Генштабе

 

Одна из ведущих турецких газет Hürriyet объявила о смене главного редактора после скандальной публикации, которая была воспринята как указание на разногласия между правительством и Генштабом страны.

Ранее Hürriyet опубликовала статью с подзаголовком "Штаб обеспокоен", в которой приводились ответы военного источника на вопросы о недовольстве военных в связи ситуацией в ВС Турции. В частности, речь шла об излишней близости главы Генштаба Хулуси Акара к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также недавнем разрешении на ношение платков женщинами-военнослужащими. Генштаб назвал статью клеветнической, а Эрдоган выразил обеспокоенность ею и объявил о начатом против издания юридическом процессе.

"Hürriyet будет нести флаг журналистики далее под руководством Фикрета Била", — приводит газета слова гендиректора компании Hürriyet  Вуслат Доган Сабанджи.

Сообщается, что прежний главред издания Седат Эргин покидает свой пост из-за "усталости" и продолжит свое сотрудничество с газетой в качестве обозревателя.

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