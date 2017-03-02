 

Очередные назначения в Международном банке Азербайджана

 

Международный банк Азербайджана (МБА) продолжает кадровые реформы. К команде менеджмента банка присоединились Ульви Гасымов, Замик Исаоглу и Эльдар Халилов.

Ульви Гасымов назначен на должность советника председателя правления. Гасымов в 2005 году окончил Азербайджанский государственный экономический университет. С 2006 года начал свою карьеру в банковском секторе. Обладает богатым опытом в сфере кредитования. До последнего назначения работал в Unibank. В МБА Гасымов займется вопросами развития корпоративного банкинга.

Замик Исаоглу назначен на пост советника председателя правления МБА. Он выпускник Азербайджанского государственного экономического университета, турецкого Университета 9 сентября и Университета Мармара. Доктор философских наук, З.Исаоглу с 2010 года занимал разлучные должности в Центральном банке Азербайджана. До последнего назначения занимал пост менеджера по внутреннему надзору в Azər-Türk-Bank. Обладает богатым опытом в сфере аудита и других направлениях банковской деятельности. З.Исаоглу окажет поддержку в направлении развития корпоративного управления в МБА.

Эльдар Халилов назначен менеджером по планированию и набору персонала в департамент по управлению персоналом. Эльдар Халилов выпускник Азербайджанского государственного экономического университета и Санкт-Петербургского государственного технического университета. С 2010 года занимал должности в сфере управления персоналом в различных ведущих компаниях страны. До последнего назначения занимал пост рекрутинг-менеджера в Pasha Bank.

Привлечение таких профессионалов и специалистов в МБА проводится с целью создания прозрачного механизма набора персонала и равных условий для всех кандидатов на вакантные позиции.

Напомним, с февраля МБА начал объявление своих вакансий для всех кандидатов.

МБА продолжает интенсивную работу по финансовой и структурной реорганизации. Новая команда МБА, возглавляемая Халидом Ахадовым и укрепленная профессиональными кадрами, ставит перед собой такие цели, как проведение мероприятий по реструктуризации, успешное завершение процессов по оздоровлению МБА в короткие сроки, а также исполнение других обязанностей, поставленных перед банком указом президента Азербайджана от 15 июля 2015 года.   

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