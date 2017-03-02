 

Интеллектуал Айдын Пириев выиграл первый раунд выборов

 

28 февраля состоялись выборы членов наблюдательного совета Молодежного фонда при президенте Азербайджана, сообщили haqqin.az в общественном объединении «Интеллектуальный клуб Азербайджанского университета».

В выборах, которые состоялись 28 февраля 2017 года, приняли участие 17 кандидатов, прошедших регистрацию в электронной базе Молодежного фонда при президенте Азербайджана. Путем открытого голосования из этих 17 кандидатов были выбраны кандидатуры восьми человек, набравших наибольшее количество голосов.

Согласно Уставу Молодежного фонда при президенте Азербайджана, из восьми кандидатов президентом Азербайджана в наблюдательный совет фонда будут назначены четыре человека.

Среди восьми человек, выбранных в кандидаты в члены наблюдательного совета Молодежного фонда при президенте Азербайджана, есть кандидатура Айдына Пириева, исполнительного директора общественного объединения «Интеллектуальный клуб Азербайджанского университета».

Айдын Пириев со школьных лет активно участвовал в интеллектуальных играх, где вместе со своей командой приобрел большую популярность. В апреле 2012 года Айдын Пириев основал Клуб интеллектуальных игр Азербайджана, привлек внимание молодежи организацией интеллектуальных игр. За короткий срок он смог широко распространить в Азербайджане интеллектуальное движение и привлек к нему талантливую молодежь.

Созданная клубом интеллектуальная программа Parlaq Zəka вошла в число самых рейтинговых программ Азербайджанского телевидения и высоко оценена президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

За короткий срок после создания Клуба интеллектуальных игр Азербайджана был проведен чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на русском и азербайджанском языках, в котором приняли участие свыше 90 команд. Клубом организованы и проведены Кубок молодежи и Кубок независимости по этой интеллектуальной игре, созданы команды во всех регионах Азербайджана, совместно со Студенческо-молодежной организацией проведен чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на русском и азербайджанском языках, который прошел на 15 площадках с участием 500 команд.

Клуб интеллектуальных игр Азербайджана - член Международной ассоциации интеллектуальных клубов и принимает активное участие в работе этой международной организации.

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