 

Найдено тело еще одного нефтяника

 

Согласно распоряжению президента Азербайджана «О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана» от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили haqqin.az в штабе, в результате поисковых операций 28 февраля на морском участке «Пирсаат даш силсиляси» (Каменный каскад Пирсаат) было найдено тело мужчины. Установлено, что найденное тело принадлежит оператору на нефтесборном участке №1 НГДУ им. Н.Нариманова ПО «Азнефть» Горхмазу Исбат оглу Рустамову (1974 г.р.).

Тело погибшего нефтяника будет передано его семье.

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