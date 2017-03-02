 

Уничтожены двое главарей ПКК

 

Два главаря курдской террористической организации ПКК уничтожены в ходе антитеррористической операции в провинции Мардин на юго-востоке страны, сообщила администрация провинции в четверг, передает РИА Новости.

«Два главаря сепаратистской террористической организации (ПКК) были уничтожены 1 марта в квартале Доганлы города Нусайбин в рамках антитеррористической операции», — говорится в заявлении администрации провинции Мардин.

По сообщению источников агентства Anadolu, один из уничтоженных лидеров ПКК — Салих Каплан по прозвищу Соро, за поимку которого была назначена награда в 1,5 миллиона турецких лир (410 тысяч долларов). Он считался ответственным за акции ПКК в провинции Мардин и был включен МВД Турции в «синий» список террористов.

Сообщается также имя второго уничтоженного лидера ПКК — Хаджире Танхан, это второй человек в рядах сторонников группировки в Мардине.

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