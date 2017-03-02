Со дня убийства Эльмара Гусейнова прошло 12 лет…

Сегодня исполняется 12 лет со дня убийства главного редактора журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова. Журналист был расстрелян в подъезде собственного дома 2 марта 2005 года. Убийца выпустил в Эльмара Гусейнова семь пуль.

Убийство журналиста до сих пор полностью не раскрыто. Так, было установлено, что исполнителями преступления являются граждане Грузии Теймураз Алиев и Таир Хубанов, однако по сей день они не арестованы. Следственным путем установить заказчика преступления так и не удалось.

Вместе с тем расследование, которое провел друг и соратник Эльмара Гусейнова Эйнулла Фатуллаев, показало, что организаторами убийства могли быть высокопоставленные сотрудники упраздненного в 2015 году Министерства национальной безопасности, которое и вело дело об убийстве журналиста. Через 10 лет после убийства Эльмара это министерство было упразднено за бандитизм в отношении предпринимателей и рядовых граждан, за превращение в преступное сообщество, а его высокопоставленные сотрудники сейчас оказались на скамье подсудимых.

Коллективы haqqin.az и virtualaz.org, в том числе и близкий друг убитого Эльмара Гусейнова - Эйнулла Фатуллаев, посетили могилу покойного журналиста, пожертвовавшего своей жизнью ради свободы слова.

Allah rəhmət eləsin!