 

Армения открывает консульство в Иракском Курдистане

 

В городе Эрбиль в Иракском Курдистане будет открыто генеральное консульство Армении, пишет газета «Аравот».

Как стало известно из повестки заседания правительства Армении на 2 марта, министр иностранных дел Эдвард Налбандян ведет работу в этом направлении, так как считает, что в течение последних 5-6 лет в отношениях между Арменией и Ираком отмечен значительный прогресс.

«В Ереване действует посольство Республики Ирак, проведены заседания совместной армяно-иракской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, бизнес-конференции, кроме того, из года в год между двумя странами растет товарооборот, в туристические сезоны функционируют прямые авиарейсы Багдад-Эрбиль-Ереван.

В армяно-иракских отношениях торгово-экономическое сотрудничество проявляется в основном в Иракском Курдистане, что обусловлено как фактором безопасности, так и другими благоприятными условиями», – так обосновал глава МИД Армении проект решения и необходимость в открытии консульства.

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