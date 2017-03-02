Канадские военные будут сбивать захваченные самолеты

Канадские военные летчики могут получить разрешение сбивать захваченные террористами пассажирские лайнеры в случае, если возникнет угроза городскому населению. В распоряжении телеканала CBC оказались секретные документы штаба обороны страны от 2015 года.

Документы были представлены генералу Джонатану Вэнсу, которого в тот момент назначили главой штаба обороны Канады. В частности, в качестве примера рассматривался теракт 11 сентября 2001 года в США, когда террористы захватили самолет. Канадские власти не исключили, что отдали бы ВВС страны приказ об уничтожении лайнера.

Отмечается, что в принятии подобного решения должны участвовать члены правительства, военные и сотрудники правоохранительных органов.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около 3 тысяч человек, еще более 4 тысяч получили ранения.