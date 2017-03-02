Кто признает «НКР»?

Прозвучавшее вечером в среду в Степанакерте (Ханкенди) заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна о том, что до конца года независимость «НКР» может признать одна страна, в азербайджанском экспертном сообществе назвали ожидаемым. Напомним, Налбандян одновременно заявил и о том, что международное признание не происходит признанием одной страны. «Однако все имеет свое начало. На это направлены переговоры, на это нацелен переговорный процесс с посредниками, направленный на исключительное мирное урегулирование, на не только признание права «Арцаха» на самоопределение, но и реализацию. Во всяком случае, можно ожидать признания «Арцаха».

О какой стране говорил глава армянского МИД? Кто может признать независимость «НКР»?

По словам азербайджанского политолога Тогрула Джуварлы, методом исключения можно прийти к выводу, что речь идет о самой Армении. «Запад, Китай, страны исламского мира, Россия на это не пойдут. Что касается Латинской Америки и государств типа Науру, то это просто несерьезно. Остается только Армения», - заявил эксперт.

По его словам, решиться на реальное признание Ереван может только в случае начала большой войны. «Но тем самым Армения признается в том, что именно она страна-агрессор. Это приведет к прекращению мирных переговоров. Однако, несмотря на определенные осложнения, для Азербайджана возможное решение Еревана будет плюсом: игра станет открытой», - отмечает Джуварлы.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде также считает, что, говоря о признании «НКР», Налбандян имел в виду прежде всего Армению. «Возможно, на такой шаг могут пойти еще и государства типа Вануату или Науру, но больше никто».

По мнению парламентария, высказывание главы армянского МИД связано с предвыборной кампанией в этой стране (2 апреля в Армении должны состояться парламентские выборы – Ред.) и провалом на всех фронтах – дипломатическом, военном и т.д.

«Это попытка создать хорошую мину при плохой игре», - отмечает Моллазаде.

«Признание Арменией «НКР» не будет иметь никакого международного значения, - продолжает Моллазаде. – Но при этом будет означать отказ Армении от переговоров и провал международных посредников».

По словам депутата, Азербайджан в этом случае может обратиться в ООН и другие структуры с требованием принудить Армению к миру.