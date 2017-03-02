Депутат Ариф Рагимзаде: «Наша беда в том, что нас считали турками»

«Наша беда в том, что в России нас считали турками, но азербайджанцы не турки», — с таким громким заявлением в интервью km.ru выступил депутат Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде.

«Это ошибка! — пытается убедить российскую аудиторию азербайджанский депутат. — Да, мы, азербайджанцы, имеем общие корни с турками, но народы — совершенно разные.

По словам А.Рагимзаде, азербайджанцы использовали религиозную идентичность и называли себя «мусульмане». В России это же самое население называли татарами: «В любом случае, мы не турки, турки — совсем другие. Однако царское правительство стимулировало переселение армян в наш регион в противовес «турецкому влиянию». Наша беда в том, что в России нас считали турками, так это виделось из России, и царская власть решила опереться на армян».