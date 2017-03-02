Cпецслужбы считают шпионом посла России в США

Телеканал CNN со ссылкой на действующих и бывших представителей американского правительства утверждает, что разведка США рассматривает посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка в качестве одного из российских шпионов, передает РИА Новости.

Подобное утверждение телеканал сделал на фоне появившихся в СМИ сообщениях о разговорах, состоявшихся между Джеффом Сешнсом, который ныне является министром юстиции США, и послом РФ Сергеем Кисляком.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Сешнс в прошлом году в бытность сенатором дважды общался с Кисляком. Издание со ссылкой на неназванных представителей Министерства юстиции отмечало, что Сешнс не сообщил об этом на слушаниях в Конгрессе США, когда его напрямую спросили о том, контактировал ли он с представителями РФ.

Телеканал CNN также напомнил об истории Майкла Флинна, занимавшего до середины февраля должность советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Флинн признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Сергеем Кисляком.

Телеканал утверждает, что "потенциальная близость Кисляка к российской разведке" является одной из причин, почему контакты Флинна с российским послом обеспокоили представителей американских разведывательных служб.

До этого СМИ сообщали, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа и самого советника. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.